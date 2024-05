El Sevilla decide prescindir de Quique Sánchez Flores y ya hay candidato en LaLiga a relevarle

Aunque Quique Sánchez Flores tiene contrato con el Sevilla, el conjunto hispalense apostará por un nuevo entrenador de cara al siguiente curso. El club hispalense ya habría comunicado al técnico madrileño su decisión, que será oficial en los próximos días. Ahora, el gran favorito para sustituir a Quique Sánchez Flores al frente del Sevilla es un Francisco Javier García Pimienta que termina contrato con Las Palmas a final de temporada.

El equipo andaluz también había valorado como posibles recambios de Quique Sánchez Flores a Jagoba Arrasate, que tampoco seguirá al frente de Osasuna, y a Enzo Maresca. Sin embargo, el primero parece haberse decantado por el Real Mallorca y el segundo no tendría previsto moverse del Leicester, al que ha ascendido a la Premier League.

Quique Sánchez Flores no quería seguir al frente del Sevilla

Ha sido Diario de Sevilla, aunque Estadio Deportivo confirma la información, el medio que ha desvelado la decisión del conjunto hispalense de prescindir de un Quique Sánchez Flores que tampoco quería agotar su contrato con el equipo andaluz.

El citado diario añade que el futuro del técnico madrileño se decidió en la reunión del consejo de administración celebrada este jueves y que se comunicó al resto por parte del comité de dirección.

Cuestionado por su futuro recientemente, Quique Sánchez Flores manifestó: “Las opiniones pueden cambiar mucho, quizás se nos juzgue por tres partidos en circunstancias diferentes, tal vez, no sé, no sé cómo se piensa desde el club”.

Anteriormente, reivindicando su trabajo al frente del Sevilla, había dicho: “A pesar de regalar muchos partidos, los números no son tan malos para lo que supone un plan de rescate. No es lo mismo que un plan de modelo de juego, por la forma en la que te encuentras al jugador. Hay muchos equipos que quieren lo que queremos nosotros, que quieren tirarnos para abajo y no quieren que los superemos. Nosotros, juntos, mejor que separados. Juzguemos un poco menos, seamos menos duros, para que los chicos tengan un poco de aire y estén mejor”.