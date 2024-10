El sorprendente equipo por el que va a fichar Jesé

Jesé Rodríguez, sin equipo desde que el pasado mes de noviembre el Coritiba brasileño rescindiera su contrato, no ha encontrado acomodo en las últimas dos ventajas de transferencias. Es por ello por lo que ahora va a poner rumbo a Malasia para seguir jugando al fútbol de la mano del Johor Darul.

El Johor Darul será el décimo equipo de Jesé Rodríguez en su carrera. Anteriormente jugó en el Real Madrid, el PSG, la UD Las Palmas, el Stoke City, el Betis, el Sporting de Portugal,el Ankaragücü, el Sampdoria y el Coritiba.

En las filas del Johor Darul, Jesé Rodríguez tendrá como capitán a Jordi Amat. Además, el futbolista de 31 años coincidirá con otros españoles como Óscar Arribas, Natxo Insa y Juan Muñiz.

Jesé pondrá rumbo a Malasia tras haberse ofrecido sin éxito en España

Si Jesé Rodríguez va a jugar en el Johor Darul, además de por un suculento salario, es porque se ha ofrecido a varios clubes españoles que no han tenido a bien ofrecerle acomodo. Y es que su prioridad era seguir en España.

Un equipo que reconoció haber descartado a Jesé Rodríguez fue el Eldense, de Segunda División. Así lo reveló Mau Guill, su director deportivo: “Es verdad que se ha ofrecido, pero esa opción ha quedado descartada porque no era viable al no ser el Jesé del Real Madrid o del PSG”.

Jesé Rodríguez, por su parte, había señalado previamente en MARCA: “Que nadie dude de que soy y seguiré siendo futbolista. Llevo cuatro semanas entrenando de lunes a viernes, a veces sábados, con dobles sesiones, preparándome y esperando. He tenido alguna cosa pero no he querido tomar decisiones precipitadas. Me gustaría llegar a un sitio donde tenga estabilidad, donde pueda jugar de seguido. Si tuviera esa continuidad que todo futbolista busca, seguro que rendiría como lo he hecho en otros sitios. Me gustaría que fuera en España, cerca de mi familia”.