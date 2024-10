El equipo de LaLiga que no descarta el fichaje de Jonathan Viera

Pese a su convulsa salida de la UD Las Palmas durante el pasado mercado invernal, el regreso de Jonathan Viera al conjunto canario no está, ni mucho menos, descartado después de que haya puesto fin a su andadura en los Emiratos Árabes, donde llegó tras su paso por el Almería.

El atacante de 34 años se desvinculó la pasada semana del Khorr Fakkan SSC, con el que apenas disputó tres partidos, aunque anotando dos goles, alegando “motivos familiares”.

Con la UD Las Palmas como colista de LaLiga EA Sports, Deivid Rodríguez, adjunto a la dirección deportiva del conjunto canario, dijo sobre el posible regreso de Jonathan Viera: “Todos saben mi relación con él. Jonathan es agente libre, nuestra plantilla está cerrada y no nos planteamos ninguna incorporación a nuestro equipo. Ya se verá lo que pasa en el futuro”.

Jonathan Viera podría volver a la UD Las Palmas tras la salida de García Pimienta

Si volver a la UD Las Palmas es una opción para Jonathan Viera es porque ya no está García Pimienta, al que culpó de su salida el pasado mes de diciembre.

"Tampoco hay que tener una bola de cristal para saber que hay un problema con el entrenador; su problema no sé cuál es, el mío sí sé cuál es. Su problema no lo sé porque no me lo ha explicado. A partir de ahí, todo se ha complicado, y para no crear un problema cada vez más grande hablé con el presidente y le dije que lo mejor era hacerme a un lado. Soy una persona justa. Creo que se ha hecho la bola cada vez más grande, no lo pararon a tiempo, y al final el único perjudicado fui yo", declaró su rueda de prensa de despedida.

En este sentido, el jugador canario explicó que su enfado con el entrenador catalán deriva del comportamiento de éste a raíz de un "problema personal muy grave" de su mujer, recuperada de un tumor en el útero. "Yo sí sé el problema que tengo con el entrenador, cuando quieras te lo explico, pero no sé el problema que ha tenido el entrenador conmigo. He tenido un problema personal muy grave con mi mujer, todo el mundo lo sabe", indicó.

"Yo he sido valiente y justo en los peores momentos del entrenador, he dado siempre la cara en sus momentos de bajón; yo, en el momento que tuve de bajón, lo único que deseaba era que se acercara a mí y me dijera 'espero que tu mujer esté bien, estamos contigo'. Más o menos es fútbol, si no juego me joderá, es lo que hay, pero si en un momento tuyo yo estuve ahí, qué más que acercarte a mí y decirme '¿cómo está tu mujer?'", expresó Jonathan Viera.