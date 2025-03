La Larga de la Sandberg PalmaVela contará con los principales ORC A2 del Mediterráneo

La regata de altura de la Sandberg PalmaVela, La Larga, comenzará el 26 abril y será una reedición del reciente duelo de la clase ORC A Dos que se ha vivido en las 200 millas A Dos de Altea entre el "Azuree" de Eduardo Horrach (RCN Palma) y el "Guaguanco IV" (CN Altea) de Juan y Thierry Lallemand, padre e hijo.

Horrach, como armador de "Azuree", apunta: "La Larga se está afianzando como un futuro-clásico dentro de las regatas de Altura del Mediterráneo. Las múltiples opciones de recorrido entre nuestras islas es su principal atractivo. El hecho diferenciador y mayor atractivo respecto a otras regatas, es la posibilidad de adaptar el recorrido en función de la previsión meteorológica”.

Un duelo que, hace dos semanas, se saldó a favor del equipo de Altea con una diferencia de 20 minutos tras casi 28 horas de regata, tanto para la clasificación general como en la de su clase ORC B. En esta ocasión el "Azuree" jugará en casa, en el archipiélago balear.

"La regata de Altea ha sido el calentamiento perfecto para nuestra optimización y para el desarrollo de nuestro proyecto deportivo. El pique con el "Guaguanco", además de con muchos otros barcos competitivos en la clase A2, es un aliciente añadido, que nos ayuda a la mejorar, siendo un buen referente por sus características, similares a nuestro "Azuree"", añade Horrach.

Al margen de este duelo entre los barcos de menor eslora, en la regata offshore de la Sandberg PalmaVela se verán otras rivalidades entre los ORC A2 de mayor eslora, como es el caso del "Modul" (CN Santa Ponsa) de Félix Comas, que en Altea dominó la clase ORC A finalizando en primera posición con bastante margen. "Personalmente soy un enamorado y defensor de las regatas de tripulación reducida, ya sean A2 o A3, dos modalidades que aportan una gran complicidad y conocimientos del barco, comenta Comas.

El patrón balear pronostica un buen futuro a las regatas de altura: "En cuanto a la Sandberg PalmaVela, y más concretamente a La Larga, pienso que era necesario crear una regata así, y más dentro del marco de la regata. Sin duda irá creciendo como ya lo demuestra la participación de buenos barcos y tripulaciones importantes".

Es el caso del "Smerit" (CN Blanes) de Tito Moure, que en La Larga de 2024 finalizó justo por detrás del gran vencedor, el "Inteman" (RCM Barcelona) de Daniel Martín, que nuevamente contará con el vueltamundista Dídac Costa como patrón. El catalán comentaba tras confirmar su participación que "lo mejor de La Larga es que hay una buena participación, y que haya un buen recorrido".

El regatista oceánico matizaba sobre la prueba offshore de la Sandberg PalmaVela que "cada vez hay más barcos, lo cual es muy positivo. Que se establezca un circuito offshore, en el que está La Larga de PalmaVela, despierta cada vez más interés por lo que me parece genial".

Para Didac la clasificación no es su primer aliciente: "Con el sistema de rating, especialmente en el Mediterráneo y en regatas largas, no es sencillo sacar conclusiones sobre la competitividad, ya que hay muchos condicionantes geográficos y de meteo y produce a menudo resultados aleatorios. Por lo que a mí respecta me interesa navegar bien y el resultado es secundario, un aspecto más de este tipo de regatas, pero no el más importante".

Otro que vuelve a La Larga es el "Hydra" (CN El Balís) de Óscar Chávez, que comenta la dificultad para las regatas de altura para un barco de pruebas inshore: "Hacer regatas con tripulación reducida es todo un desafío, pues es un barco muy radical, por su plano vélico y por su maniobra".

Chávez explica la dificultad de navegar un barco configurado para tripulación en formato de A2: "Un barco de este tamaño, con sistema tuff-luff en el stay, con una mayor de ese tamaño y con tangón hace que tengamos que planificar muy bien las maniobras y las regatas, siendo especialmente crítico en condiciones de vientos fuertes. Es extremadamente exigente físicamente, por ello dependemos mucho de un parte mínimamente aceptable".

El armador catalán matiza que "es raro encontrar un barco que rinda en regatas inshore y offshore y también en tripulación reducida, eso demuestra la gran polivalencia del diseño de este barco DK46 y quizás también la ocasión de su armador de no perderse ninguna regata".

Cuando faltan quince días para cierre de inscripciones –el 25 de marzo– son ya 40 los equipos que se han registrado para la regata de altura, pendientes de que el Comité de Regatas del RCN Palma, bajo la dirección de Gaspar Morey, publique horas antes del inicio, el 26 de abril a las 12:00 horas, el recorrido de esta 5ª edición de La Larga a través del archipiélago balear.