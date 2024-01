Dakar 2024: un camino hacia lo desconocido

Dice Carlos Sainz que el Dakar «es una caja de sorpresas» y que los participantes deben estar «preparados para lo peor cada día». La organización cada vez da menos información sobre las rutas a seguir y en esta ocasión el camino de los pilotos va a ser más hacia lo desconocido que nunca. Este Dakar 2024 anuncia un 60 por ciento de recorrido inédito, por lugares por los que nunca han pasado los aventureros. Habrá más trampas que nunca en los casi 8.000 kilómetros que hay desde el prólogo de este viernes en Alula hasta la llegada a Yanbu el 19 de enero. «La mejor manera de afrontar esta prueba es no planificar nada e ir reaccionando a lo que te vas encontrando», continuaba Carlos Sainz en la previa del rally ya en Arabia Saudí, que acoge la prueba de motor más dura del mundo por quinto año consecutivo.

Después de abandonar África por la amenaza terrorista y encontrar refugio en Suramérica, el Dakar se ha instalado de manera permanente en Arabia, donde encuentra la inversión suficiente y unos paisajes amplios y suficientemente duros para poner a prueba las mecánicas y el físico de los pilotos. Sea cual sea el escenario, lo que no pierde el Dakar es la mística de la aventura y ese sabor único de juntar a competidores súper profesionales con amplias estructuras técnicas y gran inversión, con los pilotos privados que se pasan todo el año juntando el dinero para ir al desierto y simplemente terminar todas las etapas y disfrutar de la experiencia. Desde el primero al último, comparten campamento al final de cada día y cuentan junto al fuego cómo ha ido la jornada.

Nasser Al Attiyah, en coches, y Kevin Benavides, en motos, defienden las coronas conquistadas el año pasado. El príncipe qatarí busca su sexto Touareg, el tercero consecutivo, algo que va a intentar evitar Carlos Sainz, la punta de lanza de la armada española. El madrileño ya tiene tres títulos y busca el cuarto y seguir revalidando su récord de vencedor más veterano. Camino de los 62 años mantiene un físico envidiable y todas las ganas por seguir desarrollando el Audi RS QTron, un vehículo con dos motores eléctricos y uno de combustión que hace de generador. Es una tecnología muy vanguardista que ha ido mejorando cada año y puede mirar a los ojos a los vehículos de gasolina. También está entre los favoritos, cómo no, Stéphane Peterhansel, que conducirá otro de los Audi eléctricos y que no por nada es conocido como «Monsieur Dakar». Acumula 14 victorias en el raid más mítico, la última en 2021, aunque afronta esta edición con un perfil bajo. Otro candidato es su compatriota Sébastien Löeb, que tras dos segundos puestos consecutivos busca por fin trasladar con éxito la velocidad del Mundial de Rallys al desierto. En cuanto a otros españoles, Nani Roma va sobre todo a disfrutar tras pasar un cáncer de vejiga y la burgalesa Cristina Gutiérrez buscará la victoria en la categoría Challenger, antes conocida como T3. El que no faltará es Isidre Esteve con el Repsol Toyota Rally Team. El catalán acude por decimonovena vez al Dakar, nueve en coches.

En motos, vuelve a la carga Joan Barreda, que ha dejado Honda para correr con el equipo indio Hero, y que volverá a mostrar su agresividad en busca de etapas. Suma 29 victorias parciales a cuatro del récord de 33 dePeterhansel. Junto a él estará Lorenzo Santolino, que quiere llegar al «top 5» y mejorar así el sexto de 2021.

La gran novedad es la etapa de 48 horas por el Empty Quarter, el desierto más inhóspito de la península Arábiga. Se trata de un formato inédito en el que los pilotos conducirán desde primera hora de la mañana hasta las 16:00, momento en el que se tendrán que detener en el área de descanso más cercana de un total de seis. Pasarán la noche en tiendas de campaña, con la comida justa y sin conexión. Al amanecer deberán ponerse el mono y conducir por las dunas hasta llegar a Shubaytah y encarar el día de descanso, más merecido que nunca.

Astara y su proyecto ecológico

El equipo de la empresa española líder en servicios de movilidad, que compite en la categoría de dos ruedas motrices, está liderado por las pilotos Laia Sanz y Patricia Pita, en uno de los pocos deportes en los que hombres y mujeres compiten al mismo nivel. El gran reto del Astara Team es ser el equipo más ecológico de la competición al correr con cero emisiones. La verdad es que se ha convertido ya en un referente en el uso de combustible sintético en las competiciones de motor, gracias a su experiencia desde 2021. «El desafío de ser los primeros fue sin duda una motivación añadida. En cada edición hemos ido adaptando las mejores soluciones de sostenibilidad disponibles a una prueba tan difícil como el Dakar y cada año, a pesar de las dificultades, hemos sido más competitivos», dice su director, Óscar Fuertes. En el Dakar que arranca hoy en Alula, los Astara 02 Concept (evolución de los coches de competición utilizados en ediciones anteriores) utilizarán una formulación con una huella de carbono totalmente neutra.