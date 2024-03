Luis Enrique, el favorito de Deco para el Barcelona

Xavi Hernández tiene los días contados en el FC Barcelona. El entrenador culé anunció, hace ya semanas, que dejará el banquillo a final de temporada. Pese a que se está especulando con una posible rectificación, la realidad es que el técnico insiste en que esa decisión está ya tomada. Con el escenario presuntamente resuelto, el nombre que más suena es el de Luis Enrique. Según apunta la Cadena SER, Deco quiere que el asturiano regrese al Camp Nou. El problema radica en que tiene contrato hasta 2025.

Joan Laporta ya desveló en El Món de RAC-1 cómo ocurrió esa decisión tomada por Xavi." Después del partido contra el Villarreal, yo acostumbro a bajar al vestuario y entonces fue cuando me lo dijo. Fue sorprendente porque no lo teníamos previsto. Lo escuché atentamente porque Xavi es honesto y quiere el Barça. Veía que lo había reflexionado, que llevaba mucha presión encima acumulada. Y él pensaba que lo que planteaba tenía lógica, y creía que era una buena fórmula. Una dimisión diferida. Cuando entré, me dijo que dimitía pero que proponía continuar hasta final de temporada", aseguró el mandatario.

No hay que olvidar que también suenan otros nombres como Rafa Márquez (entrenador del filial) y el mismo Tuchel que no continuará en el Bayern tras una mala temporada, donde se le está escapando la Bundesliga.

Las dudas entre Deco y Laporta están en un debate sobre el estilo de fútbol. Pues bien, Deco se muestra más partidario de un fútbol ofensivo y físico, mientras que Laporta busca mantener esa esencia azulgrana, donde la posesión es la clave de todoo.