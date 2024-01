Los dos motivos de peso por los que Laporta no ha despedido a Xavi Hernández

Xavi Hernández lleva en el disparadero toda la temporada. El buen juego prometido no llegaba y los títulos parecían esfumarse uno tras otro. La derrota en la final de la Supercopa ante el Real Madrid lo dejaron en la cuerda floja y la humillante goleada del Villarreal le daba la puntilla definitiva al dejar casi imposible el objetivo de LaLiga. Harto de las críticas y de un ambiente cada día más irrespirable, el técnico blaugrana anunciaba su adiós pero a su manera. Una marcha a medias que le mantiene en el banquillo hasta el final de temporada.

Tras reunirse con el vestuario, el presidente Joan Laporta, reaccionaba a la decisión de Xavi. "Xavi me comunicó que a final de temporada se iría, que quería acabar la temporada, y es una fórmula que acepto porque es él quien me la propone: es una leyenda del barcelonismo. Es una persona honesta y actúa con toda dignidad. Quiere al Barça. Lo acepto porque sé que su compromiso y de su staff será máximo", comentó.

Es decir el presidente culé daba a entender que en otra situación no habría aceptado la fórmula propuesta pero que la condición de leyenda de Xavi le llevaba a aceptarlo. Sin embargo, la realidad es que el club no le quedaba otra opción. La situación económica que atraviesa el FC Barcelona hacía casi imposible el recambio en el banquillo a pesar de muchos piden desde hace meses la salida del de Terrassa.

Según adelantó el portal web madrid-barcelona.com, despedir a Xavi Hernández antes de que termine su contrato supondría que el club le tendría que pagar unos 40 millones de euros brutos, una cantidad que en estos momentos parece inviable. El técnico tiene contrato hasta 2025 por lo que si el club hubiese decido prescindir de él habría tenido que pagarle lo que queda de temporada más un año de contrato.

Según adelantó RAC1 tras su renovación, Xavi Hernández percibe en estos momentos 12 millones de euros netos por temporada, lo que supone más de 25 millones de euros brutos. De esos 12 ‘kilos’ 8 son de su ficha y los otros 4 para repartir entre su cuerpo técnico, una cantidad que multiplicando significaría que el Barça tendría que desembolsar casi 40 millones de euros brutos para despedir la leyenda blaugrana.

Rafa Márquez no es una opción

Pero hay un segundo motivo nada despreciable. Con la espada de Damocles del "fairplay", el FC Barcelona tiene imposible la contratación de un técnico de nivel y la única opción sería la de Rafa Márquez, técnico del filial. Una opción que, a pesar de los rumores, no convence en absoluto a Joan Laporta. Y su última actitud tampoco ha gustado nada al club. Tras conocerse la decisión de Xavi, el mexicano no tardó en postularse como su sucesor. "Quién no querría ser entrenador del Barça. Seguiré preparándome, es apenas mi segunda temporada como técnico. La directiva tendrá tiempo para pensarlo bien de aquí al final de Liga. Una oportunidad así no le puedes decir que no", afirmó Márquez. Unas declaraciones que provocaron un enfado mayúsculo en la directiva.

El Barça ya trabaja en la búsqueda del candidato ideal pero de momento no tiene otra salida que aceptar las condiciones de Xavi.