Luis Figo se ríe de Podemos y Sotomayor tras las elecciones del 28M

La resaca de las elecciones del 28M está siendo placentera para muchos y muy dura para otros. España ha cambiado de color político y hay quien lo celebra y quien lo lamenta. Lo segundo le pasa, principalmente a Podemos, el gran derrota de las elecciones, fuera de Madrid, de Valencia y de Canarias. Ha sido Madrid la plaza que más ha dolido, donde ni Jacinto ni Sotomayor han logrado entrar en los parlamentos. "Los resultados no han sido los que esperamos. Lo acariciábamos con las manos incluso el Gobierno de Almeida corría peligro en algún momento, pero las cosas han sido de otra manera", asegura Roberto Sotomayor, atleta y ya ex aspirante a la alcaldía de Madrid. "Nos hemos quedado muy cerca y eso ha demostrado que es existe un espacio político con miles de personas que confían en nuestro proyecto. Arrancábamos de cero en Madrid y hemos peleado contra molinos", continuaba tras una campaña no especialmente brillante.

"Son datos muy malos para el bloque progresista y tenemos el deber y la obligación de rearmarnos, sacar cabeza y con orgullo seguir peleando, porque no debe rendirse nadie", analizaba y se ponía catastrófico. "Yo no he salido en ninguna parte en muchos medios, no me han sacado nunca y creo que debemos de tomar lecciones de esto, porque no se me puede invisibilizar ante los ciudadanos. Lo que ha ocurrido con la campaña en el espacio político ha sido una vergüenza, que no me hayan tomado una declaración en ocho meses. Vamos a seguir luchando y trabajando y construyendo para que Madrid sea un ciudad progresista. Ha sido una décima".

El tuit de Luis Figo contra Podemos

Esa expresión ha hecho que salte Luis Figo, el ex jugador del Real Madrid y del Barcelona, muy activo en las redes, principalmente contra los políticos de izquierda. Figo ha hecho una broma aprovechando que Sotomayor es atleta: "Bla Bla Bla, venias a vivir del cuento, pero duraste menos que una carrera de 100", ha escrito el ex futbolista portugués.

Según los expertos, la caída de Podemos y la llegada del PP a las instituciones de gobierno en muchísimos municipios y autonomías puede suponer un adelanto de las elecciones generales que tienen que celebrarse, como muy tarde, en diciembre. Los analistas aseguran también que las votaciones son un duro golpe al gobierno de coalición que Pedro Sánchez mantiene con Unidas Podemos, un partido en caída libre.