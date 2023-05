Podemos se parapeta en el batacazo general de la izquierda

La asunción de las culpas no se asumió en primera persona en la noche electoral. El domingo, los portavoces nacionales se escondieron en sus candidatos autonómicos en la Comunidad de Madrid y en la capita, Alejandra Jacinto y Roberto Sotomayor, para dar la primera reacción a la militancia y a los medios.

Este lunes, sí habrá reacciones en cadena. La más importante será a medio día, después de que la Ejecutiva del partido, donde los dirigentes nacionales analicen los resultados y tomen decisiones. A primera hora, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, reconoció que los resultados “son malos, sin paliativos”, e incluso “muy negativos”. Sin embargo, después, esquivó la asunción general de culpas, desviándola para dejar la responsabilidad en manos de todo el bloque de izquierdas "El resultado del conjunto del bloque progresista es una tragedia", ha asegurado en una entrevista en TVE. El primer análisis es el de mirar a su izquierda, con la que compite: Más Madrid y Compromís. "Si el conjunto del bloque progresista hubiera tenido más valentía a la hora de ampliar derechos, no habríamos llegado a ese punto seguramente". A su juicio, a este bloque la ha faltado "más empuje y valentía".

Según el portavoz morado, que todavía no ha hecho un análisis profundo con su ejecutiva, lo que queda ahora es "revertir la situación y recuperar la confianza de la ciudadanía para cambiar esta tendencia electoral".

De cara a la posición dentro del gobierno de coalición, donde quedan sin prácticamente margen de maniobra, el partido evita conjeturas y no achaca a sus resultados todas las polémicas que hasta ahora se han vivido entre los dos socios en Moncloa."Es inevitable que haya discrepancias entre dos fuerzas distintas. Lo que si se puede evitar es tomar medidas que no solucionen los problemas de la gente", ha asegurado. "Pensamos que el gobierno de coalición es la mejor herramienta de la que disponemos. Siempre hemos dicho que no es el mejor que Podemos imaginar, pero sí el mejor que puede haber con la mayorí actual".