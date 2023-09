Marc Márquez sigue en el mismo sitio tras el test de Misano

Se mantiene la intriga, el culebrón no ha terminado y la jornada de entrenamientos de ayer en Misano, que se presumía decisiva, se quedó en uno de esos capítulos de las series en los que se espera que pasen muchas cosas y resulta que terminan y la trama sigue igual de indescifrable. Eso es lo que sucede con el futuro de Marc Márquez y su próxima decisión sobre si deja Honda un año antes del final de su contrato o lo cumple hasta el 31 de diciembre de 2024 aun a riesgo de pasarse otros doce meses sin opciones de ser competitivo.

La cara del «93» cuando a mediodía decidió ya salir a hablar no era precisamente de alegría. Estaba serio, porque lo que las novedades eran distintas, sí, pero con el mismo resultado frustrante en la pista. «Es cierto que se trata de una moto diferente a nivel de posición de pilotaje y de sensaciones, pero los problemas siguen siendo los mismos. Afrontas las curvas de una forma diferente, pero el rendimiento y el tiempo por vuelta, que es el que manda en este deporte, es el mismo. No queda más remedio que seguir trabajando», confirmaba Marc, que hizo su mejor tiempo con la moto de 2023, a la que le añadieron algunas de las novedades que permite el reglamento para ver si pueden aliviar un poco el duro final de temporada que les espera hasta noviembre.

Se vieron muchas caras nuevas en el box del Repsol Honda y muchos colaboradores dispuestos a escuchar las indicaciones de Márquez, en busca de responder a su petición de cambios estructurales para que la comunicación con la fábrica sea más fluida. «Ha venido un ingeniero de aerodinámica, que no me lo han presentado, creo que es el nuevo líder de proyecto, pero aún no me lo han dejado claro», continuaba Marc enumerando unos avances que no parece mirar con optimismo. Sigue dejando su futuro en el aire, aunque se da de plazo las dos próximas carreras para decidir. «Tengo plan A, plan B y plan C y tengo claro lo que tiene que pasar para cada uno de ellos. No hay una única opción para mí y por eso no lo tengo todavía decidido. Una posibilidad es seguir en Honda, la otra irse a Ducati Gresini y la tercera...