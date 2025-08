Mariapi Rico Muñoz y su cuadra global en Marbella

Afincada en la Costa del Sol desde 2006, Pilar Rico Muñoz, Mariapi, es una de los referentes ecuestres en Andalucía. La cordobesa es amazona, entrenadora y "alma mater" de un proyecto que respira pasión por la hípica y que se afinca en el corazón de Marbella.

Como profesional del Salto y entrenadora ha desarrollado su carrera los últimos años en el Marbella Club, donde entrena a jinetes y caballos. Junto a su socia y amiga Lourdes de Toro ofrece clases de escuela. "Mi proyecto es formar a los jinetes, ir de competición, pero sobre todo que aprendan y se diviertan con los caballos", explica. "Este deporte te enseña muchísimo, no sólo como jinete, también como persona. Te pone en tu sitio", afirma.

La elección de Marbella se debe a varias razones: "El clima es lo primero. Aquí no hace ese calor sofocante del interior, así que se puede seguir montando en verano sin problema. En Marbella Club tenemos instalaciones estupendas y a eso le sumas la vida social, la gastronomía, la música… Además, tienes muy cerca Sotogrande, donde se puede ver Polo y también competir, y Estepona, que está creciendo muchísimo. Hay muchas opciones para combinar el deporte con el ocio. La gente viene, monta, compite y disfruta", apunta.

Aunque cuenta con alumnos fijos durante todo el año, en verano su cuadra se llena de acentos diferentes y culturas diversas. "Vienen jinetes de Arabia Saudí, Qatar, Kuwait, Baréin, Holanda… Algunos traen sus propios caballos, otros alquilan y los que tienen menos nivel montan los caballos de escuela que tenemos Lourdes y yo", dice. Muchos alumnos terminan contando con Pilar pasado el verano: "Gracias a ellos he tenido oportunidades increíbles. Hace dos años estuve en Kuwait dando clases y fue una experiencia maravillosa. Ellos tienen casa aquí, entrenan conmigo, compran caballos conmigo y después me invitan a sus países a dar clínics".

El ritmo veraniego es diferente al resto del año: "En invierno doy clases también por la tarde, porque los niños van al colegio y no pueden montar por la mañana. En verano todo se concentra en las mañanas de lunes a viernes. Eso sí, los fines de semana, aunque no esté montando, siempre estás pendiente. Son animales y requieren atención continua. Es un poco sacrificado, pero si te gusta lo que haces, no es un sacrificio", puntualiza. "Desde pequeña quise dedicarme a esto. Mi padre me pidió que antes estudiara una carrera, así que me licencié en Económicas en Córdoba. Luego trabajé en empresas, en un banco... hasta que le dije: ''Papá, ya he cumplido''. Y ahí empecé con los caballos", relata.

Mariapi también concursa: "Tengo dos yeguas, ''Madam de Gozón'' y ''Costa Cassini''. Con la primera he llegado a saltar 1,35. ''Costa Cassini'' está ahora con Samuel Oliva, al que agradezco su ayuda, en el Hipódromo de Mijas". Un accidente la hizo replantearse algunas cosas: "Una yegua me dio una patada y me rompí cuatro costillas. Ahí hice clic. Decidí parar un poco, centrarme en mis alumnos y relajarme este verano. Las yeguas están en venta, pero si no se venden en septiembre retomo la competición. Empezaré con el Campeonato de Andalucía y el de España. Pero ahora mismo estoy en pausa".

Para el día que no la apetezca "montar seis o siete caballos diarios" está estudiando marketing digital. "El cuerpo no aguanta siempre el mismo ritmo y por eso me estoy preparando para tener una alternativa. Los jóvenes que se dediquen a ''full'', con pasión, pero que piensen también en el futuro, que tengan un plan B. Este mundo es precioso, pero hay que ser prácticos", concluye.