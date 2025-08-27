Medio siglo de excelencia en el Salto de Obstáculos

El 50 aniversario de Spruce Meadows volverá a contar con el venezolano Leopoldo Palacios como diseñador de recorridos. Lo que era un "corral de engorde" hace medio siglo se ha transformado en una de las citas de Salto de Obstáculos indispensable a nivel mundial y que además forma parte del Rolex Grand Slam of Showjumping, .

"Durante los Juegos Olímpicos de Barcelona recuerdo que Alfonso Romo me invitó a una comida con el matrimonio Southern. Spruce Meadows estaba buscando un diseñador que sustituyera a la inglesa Pamela Carruthers, su primera diseñadora de Spruce Meadows y una de mis dos grandes mentores. Entre 1992 y 1996 invitaron a varios diseñadores. En 1994 yo armé el National; en 1995, el North American, y en 1996, el National como el Masters. Después de ese Masters me propusieron continuar y desde entonces hasta hoy he armado el Masters y muchos otros concursos en Spruce Meadows. Es parte de mi vida y estar presente en una fecha tan especial significa un inmenso honor", asegura Leopoldo.

"El Masters es un evento único cada año. Es un concurso que cuida muchísimo sus tradiciones, sus objetivos, su historia y, sobre todo, la excelencia del deporte. Además, cuenta con la difusión y el apoyo de grandes corporaciones que hacen posible que este evento tenga, desde hace muchos años, la bolsa de premios más grande del mundo. Cada año, en esta fecha, toda la comunidad ecuestre espera el Masters como uno de los grandes premios más prestigiosos y emocionantes de la temporada", apunta el diseñador venezolano.

"La familia Southern ha jugado un excepcional papel. Han contribuido al deporte ecuestre durante 50 años. Su honestidad, espíritu de trabajo, capacidad de organización y su visión única han sido claves. Todo ello con una humildad que facilita la participación de voluntarios y de todos los que trabajamos con ellos. Su amabilidad es increíble y esa cercanía explica en gran parte el éxito de Spruce Meadows", relata.

"La evolución de Spruce Meadows siempre ha sido manteniendo los principios y la excelencia. El Masters es un certamen que busca el más alto nivel en todos los aspectos, siempre velando por el bienestar del caballo y ofreciendo recorridos muy competitivos. Este aniversario es un buen ejemplo porque habrá una réplica del primer Gran Premio de 1976, con los mismos saltos y el mismo recorrido, aunque será a 1,50 en lugar de 1,60. La Copa de Naciones contará con más equipos de lo habitual y el Gran Premio ofrecerá el mayor monto de premio de la historia. Estoy poniéndole todo mi interés para que sea competitivo, pero siempre tomando en cuenta el bienestar de los caballos", afirma Leopoldo.

"No estoy solo en esto. Me encanta trabajar en equipo y tengo la suerte de contar con los mejores del mundo. Conmigo trabajan Anthony D’Ambrosio, Peter Grant, Anderson Lima, Florencio Hernández, Will Dean-Stobie, Jedd Smith y Peter Wong, además de todo el equipo de decoración, los asistentes de pista y, por supuesto, el personal de Spruce Meadows. Todos ellos son determinantes para el resultado final que cada año mejora. Llevan 50 años trabajando sin parar y con una mística increíble transmitida por sus dueños. Ese espíritu lo compartimos todos los que trabajamos aquí. El honor, la competitividad y la adrenalina que produce trabajar en este lugar tan exitoso, junto a todas las personas que lo componen, es algo que no tiene comparación", concluye.