El mensaje de la árbitra contando lo que de verdad le dijo el entrenador al que expulsó por hablar catalán

Ha sido una de las polémicas de la jornada: una árbitra expulsó a un entrenador de alevines que no hacía más que protestar en Mallorca. Pero tanto el club como el entrenador han asegurado que su expulsión se debe a que él se dirigió a ella en catalán. Ella, Laura Santos, que hace poco está en Mallorca había estado callada hasta ahora, mientras que la noticia crecía, salía en todos los medios y se convertía, como no podía suceder de otra manera en este país, en un asunto de disputa política, porque todo lo asociado con los idiomas acaba en polémica

El perfil de Instagram de Laura Santos está cerrado, aunque de ahí se ha conseguido sacar que es psicóloga y que está estudiando para Guardia Civil mientras se dedica al arbitraje. Pero al fin ha hablado ella y lo ha hecho con serenidad, pero con contundencia, con la experiencia que dan ocho años arbitrando categorías inferiores, que son súper complicadas por la vehemencia, sobre todo, de los espectadores.

"El entrenador reitera su comportamiento inadecuado en el terreno de juego diciendo que es una vergüenza porque entiende que no pito una mano", ha asegurado la colegiada en Onda Cero. "Le dije que no pienso tolerar falta de respeto y en ningún momento le pido que hable castellano a su delegado. Tengo total respeto a cualquier idioma", confirma frente a las críticas que ha recibido desde el ambiente catalanista. "Decidí amonestarlo porque continuó gesticulando y protestando. Sigue protestando diciendo que soy muy mala y que va a hacer lo "que me da la gana", decido sacar la segunda amonestación", continúa la árbitra describiendo en la radio. Y es en ese momento cuando el entrenador saca el comodín del idioma. "En ese momento me dice que estoy en Baleares y debo hablar catalán. La segunda amarilla es por la conducta en todo momento", insiste la colegiada.

La colegida pide disculpas

Para nada es un asunto sobre el idioma y sí sobre el respeto que se tiene que tener a la árbitra de un partido de fútbol y más cuando están jugando niños: "Este tipo de cosas afectan y tengo un respeto a todas las personas e ideales que cada uno decida siempre que no se haga daño", decía Laura Santos.

Incluso se disculpa por lo que se ha leido en los medios aunque, según ella, no haya sido verdad. "Me gustaría disculparme si alguien se ha sentido ofendido o aludido por los titulares o esta discriminación que en ningún momento ha sido real. Doy las gracias al comité y al resto del equipo por el recibimiento que he tenido en Mallorca"