El ataque de la izquierda catalanista a la árbitra que expulsó a un entrenador por protestar en catalán

Como no podía ser de otra manera, la expulsión de un entrenador de alevines en Mallorca, según su equipo el Petra, por hablar catalán a la colegiada ha generado muchas reacciones. No ha tardado nada en reaccionar el partido de izquierdas y catalanista, Mas per Mallorca. "Lo sucedido en el partido del Alevín B de la Unión Deportiva de Petra es una agresión lingüística que no podemos tolerar, y menos en un espacio de ocio infantil y juvenil. El catalán es la lengua propia de esta tierra y tenemos el derecho de emplearla, sólo faltaría”, ha denunciado el coordinador general de MÉS por Mallorca y portavoz de la formación ecosoberanista en el Parlament, Lluís Apesteguia. "Es una nueva muestra de la catalanofobia que actúa desacomplejadamente, porque en gran parte se siente amparada por el pacto PP-VOX", ha añadido, según colgaban en su página web.

Y continuaba: "Por este motivo, MÁS por Mallorca ha solicitado una reunión de urgencia con la Federación de Fútbol de las Islas Baleares, "para evitar que estas situaciones se vuelvan a producir", ha asegurado Apestegui.

MES por Mallorca, que se unió a Sumar en las elecciones generales, es un partido que en sus principios defiende:

Avanzaremos en el autogobierno, con la gestión del reparto competencial desde una perspectiva insular y con vocación de asumir el máximo techo competencial.

con la gestión del reparto competencial desde una perspectiva insular y con vocación de asumir el máximo techo competencial. Propondremos un nuevo marco de relaciones con el Estado desde la bilateralidad y la soberanía fiscal concompetencias exclusivas en el control de las áreas clave de nuestra economía: puertos y aeropuertos, mercado laboral, energía, transporte y seguridad.

Trabajaremos por el reconocimiento de la plurinacionalidad confederal del Estado español, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la defensa de la república feminista como forma de gobierno.



Blindaremos una inversión presupuestaria relacionada con la lengua catalana que, en base al número de hablantes de cada lengua dentro de las fronteras del Estado, sea proporcional a la destinad en la lengua castellana y sus instituciones.

Sin embargo, que fuese expulsado por catalán no está tan claro.lo ha explicado en sus redes sociales:del entrenador del alevín del Petra. Lo indica el acta arbitral. Es una joven árbitra que lleva pocos meses en Mallorca. Bastante tendrá con aguantar maleducados como el mencionado "entrenador", escribe y acaba: "Hay que preguntarse qué hace protestando sin parar al árbitro en un partido de alevines en lugar de dar ejemplo.