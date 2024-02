Psicóloga y opositora a la Guardia Civil: así es Laura Santos, la árbitra que expulsó a un técnico por hablar en Catalán

Ha sido sin duda la polémica de la jornada. Un hecho ocurrido en el fútbol regional de Mallorca ha desatado un gran escándalo con el catalán como protegnista. El incidente tuvo lugar el pasado sábado durante un partido de la categoría alevín B, enfrentando a los equipos de la Unió Esportiva Petra y el Cardassar, correspondiente al Grupo F de Primera Regional. El hecho en cuestión involucra la expulsión de Miquel Santandreu, entrenador del conjunto petrer, por parte de la colegiada Laura Santos, bajo la alegación de haber hablado en catalán durante el encuentro.

Según el comunicado emitido por la Unió Esportiva Petra, la "inaceptable" situación se originó cuando Santandreu fue amonestado con una tarjeta amarilla por protestar una decisión arbitral. La tensión escaló durante el descanso, momento en el cual sucedió la conversación que culminaría con su expulsión. De acuerdo con el acta del partido, el motivo de las doble amonestación se debió a desobedecer indicaciones que había dado la arbitra del partido.

El club ha detallado que, en el transcurso de dicho intermedio, la árbitra exigió en repetidas ocasiones que se le hablase en castellano, sin solicitar de manera educada un cambio de idioma. “Estamos en Mallorca, Mallorca es parte de España, no España parte de Mallorca y usted me tiene que hablar en castellano”.

¿Quién es Laura Santos?

La árbitra que provocó el incidente en el polideportivo de Petra Na Capitana, y a la que ahora acusan de "catalanófoba" es licenciada en Psicología y opositora a Guardia Civil. De origen sevillano, Laura Santos es una apasionada de los deportes, según explican conocidos suyos y quiere ser agente de la Benmérita, para lo que se prepara actualmente. Combina sus estudios con el ejercicio del arbitraje.

La dos tarjetas amarillas mostradas el pasado fin de semana la han colocado en el centro de la diana. "Tiparraca catalonófaba", "Que se vuelva a su país", "El chovinismo español no tiene límites" o "Ya tiene uno de los méritos esenciales para tener éxito en su oposición", son algunos de los comentarios que pueden leerse en redes sociales.

El técnico rompe su silencio

El entrenador por su parte ha roto su silencio para afirmar que ha sido víctima de una injusticia. El entrenador asegura que en ningún momento “hubo insultos, ni falta de consideración” hacia la árbitra. Me dirigí a ella en catalán, pero no para faltarle el respeto. Me contestó que estábamos en España y que Mallorca formaba parte de España, por lo que me exigió que le hablara en castellano. Me dijo que le estaba faltando al respeto por hablarle en catalán”, señala el entrenador del fútbol.

El entrenador afirma - en el Diario de Mallorca, que no es de esas personas radicales que únicamente se expresan en catalán, sino todo lo contrario. No tiene ningún problema en utilizar las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma. De hecho, recuerda que “mi pareja se expresa en castellano” y que durante una época de su vida “estuve viviendo siete años en la Península”, Sin embargo, lo que le molestó sobremanera fue la forma en la que la árbitra le exigió de malos modos que le hablara en castellano, cuando él se había dirigido a ella en catalán convencido de que le estaba entendiendo.

Miquel Santandreu afirma que lo que le ocurrió el sábado es “una injusticia”, sobre todo por cuanto nunca insultó, ni faltó al respeto a la árbitra, sino porque se limitó a dirigirse hacia ella en su lengua materna.