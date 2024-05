El mensaje de Carlo Ancelotti sobre si el Madrid va perdiendo la final en el minuto 85

Carlo Ancelotti quiere conseguir su segunda Champions con el Madrid desde que regresase al conjunto blanco. El italiano lo ha ganado todo en su vuelta a Chamartín. Ancelotti habló con "El Chiringuito" sobre muchos asuntos. "Siempre he tenido muy buena relación con el presidente y con José Ángel Sánchez. Aquel día le llamé para ver si podía tener jugadores... Entonces hablamos un poco. Sabía que Zidane se iba y entonces le pregunté si había encontrado entrenador. Me dijo que ‘todavía no, estamos mirando algunos perfiles’. Entonces le digo: ‘¡Tú tienes que fichar al mejor para el Real Madrid!’. Me preguntó quién es el mejor y le dije: ‘¿Qué, te has olvidado ya de lo que pasó en 2014?’. Entonces empezamos a bromear y después todo ha salido muy rápido", aseguró el italiano. En efecto, el tiempo le está dando la razón con resultados.

El técnico también confesó algunas manías que tiene antes de los partidos. "La noche de antes si duermo bien, sí. Luego intento dormir la siesta, pero no siempre soy capaz. La previa para mí es más de nervios. Después de almorzar, luego hay tres-cuatro horas que los jugadores descansan. Tú te pones en la cama a intentar dormir y llegan los pensamientos negativos de que te van a marcar en un balón parado, que el equipo no está equilibrado... Es más difícil pensar en positivo que en negativo. El negativo llega...”, dijo.

“Creo que manejas mejor la presión que hay. Es un trabajo muy exigente, pero tengo la suerte por mi carácter de manejarlo mejor y tengo mucha confianza con la gente que trabaja conmigo. Mi manera de meditar es cuando hago deporte. Me gusta aislarme, sin música ni nada. Cuando corro o hago trabajo para mis rodillas me aíslo. Yo solo, sin música o nada que me hable. Es mi manera de meditar. La gestión del estrés es algo natural para mí. El fútbol es muy importante en mi vida porque es mi pasión, pero no es demasiado importante. Lo más importante para mí es la tranquilidad alrededor de mí. En mi trabajo y en mi familia. Que no haya discusiones entre hijos, mujeres, parejas... Esto es lo que me da más tranquilidad de todo. El fútbol... A mí me decía un entrenador que se puede ganar, empatar o perder un partido. Peor que perder un partido no hay. Perder te da tristeza por ti y la tristeza que le llega al aficionado y a ti te molesta. Pero en el deporte y en la vida hay que seguir y aprender de las derrotas y los momentos difíciles”, mantiene.

"Sí, Florentino sabe de fútbol y es muy irónico. ¿Un entrenador frustrado? No, no... Le gusta el fútbol. A mí me encanta porque es muy divertido. No mete presión. Siempre es positivo porque siempre ganamos. Antes del partido siempre me da mucha confianza. Para que vean como es Florentino de irónico, nos hicimos una foto con la camiseta por las 100 victorias en Champions League, que son muchas. Entonces, él mira la camiseta y me dice “¿qué es esto?” y le expliqué “Presi, son 100 victorias en la Champions League”. Me mira y me dice “Imagínate si no te equivocaras cuantas tendrías", dijo Ancelotti.