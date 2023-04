El mensaje de Courtois contra el Barcelona tras el Cádiz-Real Madrid

El Real Madrid defendió su segunda plaza en LaLiga Santander 2022-2023 después de imponerse este sábado por 0-2 al Cádiz en el Nuevo Mirandilla, una victoria que le costó mucho por una inusual falta de puntería que terminaron por resolver Nacho Fernández y Marco Asensio con dos 'fogonazos' en el tramo final del segundo tiempo.

Pese a dejar en casa a Vinicius Jr, el conjunto madridista no lo notó a nivel ofensivo. Generó muchas ocasiones, muy claras algunas de ellas, pero entre David Gil y Fali, no pudo abrir el marcador hasta cuando su rival empezaba a pensar que podía sumar un punto valioso.

Los de Carlo Ancelotti demostraron que no quieren desconectarse aún del campeonato doméstico y firmaron un partido más que notable, donde encontraron más resistencia de los de Sergio González en la primera mitad. El triunfo les coloca además a diez puntos del líder FC Barcelona, a falta de que este juegue a domicilio ante el Getafe.

"Ha habido un momento en el que era un correcalles y nos partimos nosotros mucho. Ellos aprovecharon bueno los saques rápidos de Courtois y en cuatro minutos se nos ha ido el trabajo de todo el partido", aseguró David Gil, portero del Cádiz.

"Hay que seguir con el trabajo que estamos haciendo porque los equipos de atrás estamos muy apretados. Era difícil para sacar algo, pero hay que seguir en la línea en la que estamos, siendo un bloque sólido y una familia", aseguró.

Un David Gil que se mostró contento por su partido y protagonismo tras cuatro partidos seguidos jugando por la sanción a Ledesma, quien cumplió contra el Real Madrid el último encuentro de castigo.

Courtois no se calla contra el Barcelona

"A nivel personal, contento porque después de tiempo sin jugar ahora estoy jugando. Me voy con un buen sabor de boca porque he parado bastante pero con rabia por esos dos goles en los que no he podido hacer más", valoró.

"Que Courtois me reconozca el buen partido mejor portero del mundo es un halago para mí", completó.

"Esto es lo que he querido siempre. He aprovechado la oportunidad. Ledesma está haciendo un temporadón, peor mi objetivo es ponérselo difícil al míster y que él decida", añadió.

Courtois habló por parte del Real Madrid. "Hemos jugado un buen partido. Hasta el primer gol hicimos muchas ocasiones, pero David Gil hizo un buen partido. Ellos han tenido la ocasión al palo, pero controlamos el partido. Pudimos meter más goles, espero que los hayamos guardado para el martes", dijo en Movistar +.

"Nos faltó un poco de concentración o ganas de meter el gol, pero también es mérito del portero", amplió.

Un Courtois que vio necesarias las rotaciones de Ancelotti, con seis cambios respecto al once del miércoles en 'Champions'.

"No es tan bueno este formato de 'Champions', jugando miércoles y martes. El lunes nos toca viajar y el míster quiere que estemos frescos y utilizar a todo el mundo. Lo bueno de este equipo es que todo el mundo quiere jugar", declaró.

Por último, reconoció que la desventaja que tiene el Real Madrid en Liga respecto al Barcelona, diez puntos con un partido más, es culpa de su equipo, a la vez que señaló que tener partidos cada tres días afecta.

"El estar tan lejos es nuestra culpa. Contra el Villarreal y otros partidos pudimos ganar y no lo hicimos. Estamos en la final de la Copa del Rey y los cuartos de la 'Champions', los otros dos equipos no tienen esto de jugar cada tres días", dijo.

