Cádiz-Real Madrid (0-2): El Madrid no apaga el motor

El Real Madrid va en moto o en avión, a estas alturas de la temporada y ni se notan los cambios. Ha sido llegar los cuartos de la Champions y ponerse el equipo a punto para todo, con rotaciones o sin ellas, contra el Chelsea o contra el Cádiz. Está en la ola el Real Madrid y aunque no le va a dar para pelear LaLiga, no va a tirarla así por así, al menos ahora. Tiene un par de objetivos claros, que son la Copa y la Champions y, mientras, LaLiga le sirve para gustarse, para mostrar que está a tono y que ya va a por todas, en ese plan que le hizo campeón la temporada pasada. Por eso ganó al Cádiz, que aguantó más de lo previsto gracias a su portero y a que el equipo blanco no tuvo puntería en los tres primeros cuartos del partidos. Después, sí. Después marcó Nacho, el más inesperado y cerró el partido Asensio, un futbolista que defiende lo que es con estadísticas contundentes: ¿regularidad, constancia, equilibrio? Goles y contra eso, en el fútbol, poco más se puede decir. Hizo el segundo contra el Chelsea y también el segundo frente al Cádiz. Como si fuera fácil pegar el balón en el palo más lejano del portero, con el interior. Es un especialista, un jugador que sabes para lo que te sirve. Y así, o lo quieres o no.

La crónica del partido fue la de la supervivencia del Cádiz frente a un Madrid muy dinámica, aún sin Vinicius. Quien esperase, en Cádiz, a un equipo a otras cosas, reservando sus fuerzas para el choque del miércoles, se llevó una sorpresa. No estaba Vinicius, pero en su lugar, Rodrygo ofreció su mejor versión, el que conecta con Benzema y mueve el ataque. A eso se unió el motor de Fede Valverde, que ha arrancado y a ver quien lo para ahora. Contra eso el Cádiz ofreció la resistencia de Fali y del portero David Gil. Está en una situació delicada el conjunto gaditano, como todos esos equipos que en la parte baja de la tabla se juegan la vida en cada partido que quedan. Se puede soñar que con este Madrid, con otras preocupaciones más urgentes, era una buena oportunidad. Pero el equipo de Ancelotti no dio opciones: fue de cara, muy rápido arriba e impaciente. Tenía prisa por resolver la situación. Aunque le costó más de lo previsto.

Pasó la primera parte y mucho tiempo de la segunda sin que el dominio de los blancos terminase en la portería contraria. Ya ha vivido esta temporada algún choque así, en el que todo lo superior que es no termina de reflejarse en la portería contraria. No fueron Benzema ni Rodrygo ni una llegada de Valverde. Tuvo que ser Nacho, el futbolista que empezó como lateral izquierdo y que cuando salió Camavinga se puso de lateral derecho. Tuvo que ser él, el canterano que se pone como ejemplo en Valdebabas el que se acercase al área, a ese lugar en el que los futbolistas flotan y la defensa no se atreve a salir para no perder la posición. Recibió Nacho y le pegó duro y pegado al palo. Imposible para un guardameta que lo había detenido todo.

Partido cerrado. Misión cumplida para un Madrid, que como se había adelantado su entrenador, iba a plantarse con muchos cambios respecto al partido del miercóles pasado y el del martes que viene. Pero es que el plan B de este equipo, ahora, es más que competitivo. Contra el Villarreal no supo cerrar un partido que tenía ganado; contra el Cádiz le costó hacerlo suyo. Pero es un plan más que competente. Si Alaba, Rüdiger hace de pareja de Militao, Ceballos y Tchouameni ocupan el centro del campo, mientras que Asensio juega desde el principio, bien como interior o bien desde la banda. Si las cosas no se tuercen, si el rival no se adelanta y obliga al equipo a esfuerzos que no le apetecen, este grupo de futbolistas va a ir ganando partidos con más o menos facilidad, porque la dinámica les empuja a ellos.

El fútbol, dijo Valdano, es un estado de ánimo y el Madrid de Ancelotti, ahora, ha recuperado la esperanza y la fiabilidad de la que durante algún momento de la temporada dudó. Pudo marcar antes, pero un balón de Benzema se fue al palo y el resto de remates se quedó a un centímetro menos o a un centímetro más.

Pero el tanto de Nacho no permitió la discusión o que se llegase al final del encuentro con dudas o con esperanzas para un Cádiz que necesita agarrarse a ellas en ese maremagnum que es la lucha de la salvación. Perdió la fe el equipo local y sacó el colmillo Asensio. Es que..., dicen de él. Mira las estadísticas puede responder