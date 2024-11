Mike Tyson y su mayor trampa: así funcionaba su pene falso para esquivar el dopaje

A los 58 años, Mike Tyson volverá a subir al ring el próximo 15 de noviembre en un combate oficial: será ante el YouTuber Jake Paul, en Arlington, Texas, con transmisión de Netflix. El combate ha generado gran expectación a nivel mundial, ya que será la segunda vez que Mike Tyson se suba a un ring desde su retirada hace casi dos décadas. El último y único precedente data del 28 de noviembre de 2020, cuándo se enfrentó a Roy Jones Jr. en una pelea de ocho asaltos que terminó en empate.

El excéntrico boxeador se ha sometido a un espectacular cambio físico para este combate pero ¿echará mano de alguna de sus argucias?. Tyson es famoso por sus records sobre el ring pero también por ser un tramposo, algo que nunca ha ocultado.

Mike Tyson no se corta. Nunca lo ha hecho y, visto lo visto, nunca lo hará. Lo demostró detallando sus orgías, sus pérdidas multitudinarias, su soborno al jefe de un zoo para pelear con un gorila o su vida en la cárcel. También lo hizo en el ring, siendo capaz de arrancar de un bocado un trozo de oreja a Holyfield y escupirla a la lona ante la mirada atónita de millones de espectadores. Y por supuesto, tampoco se cortó a la hora de explicar sin tapujos cómo sorteaba los controles antidoping en su época.

Una de sus mayores trampas

Es uno de los boxeadores más icónicos, pero también muy conocido por sus trampas dentro y fuera del ring. El propio púgil ha reveló exactamente cómo usó un pene falso para poder pasar las pruebas de drogas durante su carrera en el boxeo. Tyson ha relatado que apretaba sus muslos para enviar orina limpia a través del artilugio, una bolsa conectada a un tubo de plástico que se asemeja a un pene. El boxeador ha confesado que utilizó este sistema durante una época en la que estaba en pleno apogeo y tomaba regularmente marihuana y cocaína. En su podcast “Hotboxin‘, el ex campeón mundial de peso pesado confesó que usó la orina de su entonces esposa, Mónica Turner, e incluso de su hijo pequeño para evitar ser detectado. «Fue increíble -añadió Tyson-. Una vez estaba usando la [orina] de mi esposa y me dijo: “Cariño espero no estar embarazada o algo así ". A partir de ese momento decidí usar la del niño».

Así lo reveló Myke Tyson en una entrevista con la ESPN donde explicó como funcionaba el “whizzinator”.

Normalmente, los doctores o los médicos que realizan estas pruebas suelen estar cerca de quien se somete a ellas para evitar fraudes. Cuando fue preguntado al respecto, Tyson comentó que usaba el “whizzinator”, un pene falso que acumulaba la orina para luego ser expulsada en el recipiente. Eso hacía el boxeador: “La mayoría de los hombres se sienten incómodos cuando les muestras el pene... Así que yo les mostraba el pene y ellos hacían así, me lo sacaba con la mano y me decían que lo hiciera yo solo”.