La úlcera de Mike Tyson retrasa el combate de Netflix contra Jake Paul

La pelea entre Jake Paul y Mike Tyson , que se transmitirá en vivo por Netflix , no se llevará a cabo como estaba previsto originalmente para el 20 de julio debido al reciente brote de úlcera de Tyson, anunció esta semana el promotor del evento. La nueva fecha de la pelea será anunciada el próximo viernes 7 de junio, según Most Valuable Promotions de Jake Paul y Nakisa Bidarian, que coproduce la pelea con Netflix. La pelea, anunciada en marzo , se llevará a cabo en el mismo lugar, el AT&T Stadium en Arlington, Texas, en algún momento posterior en 2024, según MVP.

En un comunicado el viernes, Most Valuable Promotions dijo: “Lamentablemente, el próximo combate de boxeo muy esperado entre Jake Paul y Mike Tyson se pospondrá. Durante una consulta de seguimiento el jueves con profesionales médicos sobre su reciente brote de úlcera, la recomendación es que Mike Tyson haga un entrenamiento mínimo o ligero durante las próximas semanas y luego regrese al entrenamiento completo sin limitaciones”. Según la organización ha habido consenso: “Tanto Mike como Jake están de acuerdo en que es justo garantizar que ambos atletas tengan el mismo tiempo de entrenamiento para prepararse para este importante partido y puedan competir al más alto nivel. La salud y el bienestar de los atletas es nuestra principal prioridad y apoyamos plenamente a Mike para que se tome el tiempo necesario para permitirle desempeñarse al nivel que espera de sí mismo”.

Netflix también publicó una actualización sobre la pelea pospuesta entre Paul y Tyson en las redes sociales: “Quiero agradecer a mis fans de todo el mundo por su apoyo y comprensión durante este tiempo. Desafortunadamente, debido a mi brote de úlcera, mi médico me recomendó aligerar mi entrenamiento durante algunas semanas para descansar y recuperarme”, dijo Tyson. “Mi cuerpo está en mejor forma general que desde la década de 1990 y pronto volveré a mi programa de entrenamiento completo. Jake Paul, es posible que esto te haya dado algo de tiempo, pero al final seguirás noqueado y fuera del boxeo para siempre. Aprecio la paciencia de todos y no puedo esperar para ofrecer una actuación inolvidable a finales de este año”.

Paul comentó: “Apoyo totalmente posponer el evento para que Mike Tyson no tenga excusas cuando llegue la noche de la pelea. Mis fanáticos saben que no quiero enfrentar a Iron Mike en nada que no sea su mejor nivel, pero no se equivoquen: cuando suba al ring conmigo, estaré listo para reclamar mi 'W' con un final sensacional. Paul vs Tyson será uno para siempre y prometo dar lo mejor de mí en este enfrentamiento único en la vida”. MVP dijo que los boletos comprados previamente para la pelea Paul vs. Tyson serán aceptados para la nueva fecha. La compañía dijo que los poseedores de boletos que no puedan asistir a la fecha reprogramada son elegibles para un reembolso en su punto de compra original.