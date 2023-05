Un milagro de Derrick White en la última décima fuerza el séptimo partido entre Celtics y Heat (vídeo)

"No nos dejen ganar uno", aseguraron varios jugadores de los Celtics después de perder los tres primeros partidos de la final del Este ante los Heat de Miami. Una semana después el equipo de Boston ha logrado igualar la eliminatoria que se decidirá en la madrugada del martes 30 (02:30, Movistar +). Un palmeo imposible de Derrick White en la última décima, después de un triple errado por Marcus Smart, hizo que los Celtics sobrevivieran (103-104). El drama en el Kaseya Center de Miami se consumó después de los Heat lograran remontar diez puntos en el último cuarto y que Jimmy Butler, a falta de tres segundos, convirtiera tres tiros libres que ponían por delante a su equipo. En realidad cuando se señaló la falta restaban 2.1, pero la revisión posterior dio tres segundos a los Celtics y luego llegó el palmeo imposible de White.

Nadie en la historia de la NBA ha sido capaz de remontar una eliminatoria que comenzó 3-0. En los 150 precedentes, el triunfo final siempre cayó del lado del equipo que ganó los tres primeros partidos, pero... hubo tres equipos que fueron capaces de igualar la serie después de ceder en los tres primeros duelos. Fueron los Knicks contra los Rochester Royals en las Finales de 1951; los Nuggets contra los Jazz en las semifinales del Oeste de 1994; los Blazers contra los Mavericks en la primera ronda del Oeste de 2003 y ahora los Celtics. ¿La diferencia? En los tres primeros casos las series se resolvían en la cancha de los equipos mencionados en segundo lugar y los tres locales ganaron evitando que se consumase la remontada. Esta vez el factor cancha corresponde a los Celtics, el equipo que cedió los tres primeros partidos.

"No he estado tan excitado de volver a Boston en mi vida", decía Jayson Tatum después de la victoria en el sexto partido. El alero anotó 31 puntos -25 en los dos primeros cuartos-, Brown hizo 26 y White, el héroe inesperado, sumó 11 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias. Butler vivió un partido de pesadilla. Llegó al último cuarto con 11 puntos y un 3/19 en tiros de campo, pero estuvo muy cerca de ser decisivo. Acabó con 24 puntos (5/24), 11 rebotes y 8 asistencias. "Si hubiera jugado mejor no estaríamos en esta posición", comentó luego. Y lanzó un aviso: "Podemos hacerlo, sé que lo haremos y no voy a permitir que nadie deje de creer".