El momento viral del 'Lobo Carrasco' en "El Chiringuito": "La tienes clavada..."

El próximo Balón de Oro genera un sinfín de dudas y de debates. Aunque Vinicius parece el claro favorito, la realidad es que por detrás vienen otros jugadores como Rodri, Bellingham, Carvajal..., entre otros. Por otra parte, el nombre de Leo Messi se cayó de esta terna por primera vez.

'El Lobo Carrasco' aseguró que los madridistas no reconocieron hace años que Messi merecía el galardón y que él, en cambio, sí sabe reconocer los momentos. "La tenéis bien clavada. No se la sacarán en su vida. Lo bueno del fútbol es que los que hemos ganado en el mundo del fútbol salimos adelante. No como otros... que juegan a las dos caras que dicen que lo tiene que ganar Bellingham o Vinicius con tal de que lo gane alguien del Madrid. Luego cuando lo ganaba Messi decían que no se lo merecía", aseguró.

Carrasco aseguró que Messi merecía un premio especial de por vida, pero no le metió en la pelea por este Balón de Oro, a diferencia de Cristóbal Soria que da mucha importancia a la Copa América. La etapa del argentino en el Inter Miami es una retirada de oro al igual que está haciendo Cristiano en Arabia.

Messi acumula 8 Balones de Oro que le acreditan como el jugador más exitoso de la historia en cuanto a recibir este galardón. Sin duda, un sinfín de premios que reflejan el gran nivel del argentino a lo largo de su carrera.