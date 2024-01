Morata da un respiro al Atlético

Le cuesta al Atlético encontrar el camino cuando juega lejos de su estadio, pero sabe dónde encontrar la solución a todos sus problemas. Centro de Griezmann y gol de Morata. Así, con la fuerza de la costumbre, resolvió el partido contra el Granada. No le sobraron las ocasiones, pero todo es más sencillo cuando se encuentran sus dos delanteros.

Ellos son los responsables de las mejores cosas que le pasan al Atlético. Por eso no rotan. Se guardó Simeone a Koke, a De Paul y a Lino, también a Giménez, en el comienzo del partido. Pero Morata y Griezmann no descansan. Ellos son los que tienen que sostener a su equipo. Y a eso se entregan. Aunque tengan que esperar para que el árbitro dé validez a su gol por un posible fuera de juego.

Exprime los límites de la posición adelantada Morata. Son muchos los goles que le han anulado en su carrera por fuera de juego, pero ha aprendido a ajustar los tiempos y los espacios para aprovechar su remate.

No tardó mucho el Atlético en repetir la jugada, que como en el gol nació con un desplazamiento largo de Mario Hermoso desde la banda izquierda al costado contrario. Pero no midió tan bien Saúl y esta vez el videoarbitraje no dio validez al gol.

Tuvo que esperar a la segunda parte el Atlético para que llegaran esos momentos de lucidez. Le costaba llegar a la portería, aunque las cosas mejoraron cuando entró Samu Lino en la segunda mitad.

El brasileño aceleró el ritmo cansino del Atlético, que de repente se vio más cerca de la portería de Batalla, el portero del Granada, que siempre respondía cuando los jugadores del Atlético se arrimaban a su área. Se le escaparon dos remates de Griezmann, uno al larguero y otro al poste, aunque las dos jugadas habían quedado anuladas antes.

Ha superado Griezmann a Luis Aragonés como el máximo goleador de la historia rojiblanca, pero quiere seguir sumando. Son 175 y está a tiempo de dejar la marca en unas cifras difíciles de alcanzar para los que vengan detrás. Marcó uno, pero también estaba anulada la jugada.

El Atlético y Simeone se agarran a él y a Morata para seguir sumando, pero les cuesta llegar hasta ellos. No tiene una salida fluida con la pelota desde atrás. Para eso tiene a Witsel en el fondo, pero cuando es Oblak el que tiene que iniciar la jugada el riesgo es enorme. Fue capaz el esloveno de mandar a córner una pelota que quiso abrir hacia el costado donde la esperaba Savic.

Tampoco tiene la seguridad el central montenegrino que mostraba en años pasados. Sus dificultades para despejar el balón pusieron en alguna dificultad a su portero.

No tuvo descanso Oblak, que vio como el Granada empujaba el partido hasta disputarse en el borde de su área. Tuvo que esforzarse para despejar un remate de Arezo en los últimos minutos y Hermoso le ayudó sacar la pelota fuera de peligro. No le hacía falta ya al Granada lanzar pelotazos a Lucas Boyé para que el argentino los aguantara porque llegaba con naturalidad hasta el área.

Reclamó un penalti el Granada en los últimos minutos por una mano de Giménez que el árbitro no estimó. El uruguayo quiso ceder la pelota a su portero y le resbaló hasta acabar rozando su brazo. Nada punible para Martínez Munuera. Nadie se libra de las continuas sospechas sobre las decisiones arbitrales.

La jugada enfadó mucho al Granada, que se veía capaz de sacar algo positivo ante el Atlético. Tan cerca lo veía que hasta Batalla, su portero, subió a rematar en la última jugada. Pero no tuvo suerte en su búsqueda.

Al Atlético le bastó con un momento de inspiración de Griezmann y de Morata para resolver un partido más complicado de lo que advertía la clasificación. Pero con ellos dos en el campo todo es más sencillo para los rojiblancos. Por algo son la pareja más goleadora del fútbol español.