La suerte se llama Griezmann

Ocho veces ha jugado el Atlético de Simeone a partido único contra el Real Madrid, entre finales y eliminatorias, y ocho veces ha tenido que llegar a la prórroga. Tres victorias ha conseguido el Atlético en esos interminables partidos y había salido derrotado en los tres últimos enfrentamientos directos.

El Atlético consigue dar la vuelta a la tendencia y presume, además, de ser el único equipo que ha derrotado al Real Madrid esta temporada. Las dos derrotas madridistas este curso han llegado contra el vecino. Primero en Liga y ahora le ha dejado fuera de la Copa del Rey. «¿Cuánto pierden? No pierden casi nunca, ¿no?», preguntaba Simeone en la conferencia de prensa posterior al partido en el Metropolitano.

El partido era la revancha de la semifinal de la Supercopa y de la eliminatoria del curso pasado en la Copa a la misma altura del torneo. Un orgullo para el Atlético y para su entrenador, aunque no le guste el concepto de revancha. «En el fútbol no hay merecimientos ni revanchas, hay un partido nuevo y una forma de jugarlo. Estos tres partidos que hemos jugado con ellos son muy parecidos. Ellos seguramente son el mejor equipo del mundo. Pueden hacer gol en contragolpe, de cualquier manera y en cualquier momento y cuando necesitan un delantero goleador también lo tienen. No es suerte, son muy buenos, pero nosotros sabemos competir muy bien», explicaba el Cholo.

El Atlético compite y, además, tiene a Griezmann. Y su entrenador entiende que nada hubiera podido ser igual sin la presencia del francés con la camiseta rojiblanca.

«No quiero olvidarme de ninguno. Todos los chicos estuvieron estupendos, los cambios nos dieron vitaminas. Hicieron un esfuerzo tremendo y apareció un futbolista mágico, que es Griezmann en un duelo con Vinicius. Tenemos la suerte de tenerlo con nosotros y de que se quiera quedar», asegura. Un reconocimiento para el 7 del Atlético y una manera de cerrar las posibles dudas sobre su continuidad.

Griezmann, que cumple 33 años en marzo, vive su mejor momento como jugador del Atlético en sus dos etapas. Y este curso se disputa con Bellingham la condición de mejor futbolista de la Liga, además de haber superado a Luis como máximo goleador del Atlético de la historia. La camiseta que le entregaron sus hijos antes del derbi no se actualiza, el 174 es la línea que pone al francés por delante de la leyenda de Luis Aragonés. Pero sus estadísticas, sí. Y ya son 175 los goles que ha marcado vestido de rojiblanco. «Álvaro [Morata] me ha dicho que era un golazo, ahora lo veré en casa», decía después del partido sin querer darse importancia. Y rápidamente elogiaba a sus compañeros para compartir la gloria. «Muy contento con el esfuerzo del equipo. Hemos acabado muy cansados, pero tenemos mucha alegría», reconocía.

Este año ha marcado ya 18 goles y ha dado cuatro asistencias, aunque Simeone en algunos partidos le ha hecho jugar como interior. Un oficio que ha aprendido en la selección francesa y en el que él se esfuerza por mejorar.

«Debes aprender. Le pillas truquitos de los que hacen los jugadores. Yo creo que siempre se puede mejorar en todo. Veo mucho fútbol por la tele y me fijo porque en la Liga hay muy buenos centrocampistas y vamos aprendiendo», explicaba después de la goleada al Celtic en la Liga de Campeones el pasado mes de noviembre. Griezmann trabaja para seguir siendo el mejor.