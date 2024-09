El mosqueo de Frenkie De Jong y su trauma mental por las lesiones

El centrocampista del FC Barcelona Frenkie de Jongha negado que cobre 37 millones de euros y que estuviese "de vacaciones" durante el proceso de recuperación de su lesión de tobillo, y ha afirmado que tanto el club como él estaban "de acuerdo" en que no operarse "era la mejor opción".

"No es cierto que cobre 37 millones. Es una cifra muy elevada que está muy lejos de la cantidad que cobro", explicó en una entrevista a los medios oficiales del club azulgrana. "La gente dice 'este está cobrando mucha pasta', dice 'no quiere operarse, se está tomando unas vacaciones y no está entrenando', pero la realidad es otra. He estado recuperándome y es un proceso muy duro", añadió.

Precisamente, el neerlandés habló sobre el proceso de recuperación de la lesión en el tobillo derecho, una lesión que se produjo en el Clásico del Santiago Bernabéu del pasado 22 de abril. "Ha sido muy duro", desveló, recalcando además que el club y él estaban de acuerdo en no operar.

"Durante el proceso de recuperación me he mantenido en silencio. No es verdad que el club dijera que tenía que operarme y yo no quería. Porque toda la gente del club, los servicios médicos y yo hemos estado de acuerdo en que no operarme era la mejor opción", indicó. "Tener tres lesiones en el mismo tobillo me causó un ligero trauma mental, pero, poco a poco, voy recuperando la confianza de golpear fuerte y de entrar en los duelos", continuó.

Por otra parte, De Jong espera "aportar el máximo a un equipo alegre". "Veo al equipo con energía y calidad. Tengo muchas ganas de ser parte de este conjunto para aportar el máximo", concluyó. El centrocampista azulgrana, que esta temporada es uno de los capitanes destacó el "buen ambiente" que reina en el vestuario y cree que el equipo está "jugando muy bien" pese a la derrota en Pamplona.