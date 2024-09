Atlético de Madrid - Real Madrid: que sólo se hable de fútbol

Fue en el Metropolitano, en septiembre del año pasado, cuando el Real Madrid perdió su único partido de una temporada casi inmaculada en LaLiga. Suma, desde entonces, 39 encuentros sin perder, un récord personal de Carlo Ancelotti, el único entrenador que lo ha conseguido. Por eso, esta noche, frente al Atlético de Madrid, quiere continuar ampliando su marca, seguir al Barcelona muy de cerca y alejar al Atlético. Además, claro, de vengarse del resultado del año pasado. No va a cambiar mucho el equipo de Ancelotti respecto al del curso anterior, pues no puede contar con Mbappé y tiene la ausencia de Kroos. «El rival ha perdido a un jugador importantísimo en la mitad de la cancha como Kroos. O mejor dicho, ha dejado de jugar. Un jugador extraordinario, admirable por todos los entrenadores y necesario en cualquier equipo para darle el equilibrio que siempre le ha dado al equipo», explicaba ayer Simeone, al que quizá siempre haya que buscar una doble lectura a sus análisis.

Hace unas semanas que Ancelotti pidió dejar de lado la nostalgia del alemán, porque como siempre ocurre con la nostalgia, aunque pueda ser placentera, no lleva a ningún sitio. Sin él y sin Mbappé, Ancelotti jugará con dos delanteros y cuatro hombres detrás. «La posición de Bellingham depende mucho de la estrategia que queramos hacer. Obviamente, sin Mbappé cambia un poco pero no mucho, porque el año pasado estábamos acostumbrados a jugar sin él. Es una pena que no esté para este partido, pero su ausencia la podemos arreglar bien», explicaba el entrenador madridista.

Considera Ancelotti que tiene plantilla suficiente como para cubrir las bajas y está por ver si decide que juegue Modric o un recién recuperado Camavinga.

Las dudas de Simeone, o mejor, las dudas de los aficionados, llegan, como está ocurriendo en todos los encuentros de este curso, de los hombres de ataque. Da la impresión de que el Atlético, que empató en Vallecas y ganó justito en Vigo, va más apretado de lo que debería y de que Simeone no apuesta como debería por todos sus hombres de ataque. Sorloth le ha dado muchas soluciones ofensivas, pero va a ser complicado verle en el once titular si la apuesta es Julián Álvarez. Tras su gol salvador en Vigo será titular junto a Griezmann, el único o uno de los pocos, que sabe cómo hacer para que el Atlético funcione.

No va a rotar, pese a que el mantra del Atlético esta semana ha sido el poco descanso que han tenido en comparación con el rival. «No miro absolutamente el tiempo, aceptamos lo que hay. Ya lo decíamos hace un montón, cuando nos mandaron a jugar con el Athletic en la semifinal, que a nadie le importaba. A nosotros sí nos importaba, y jugamos, ellos con cinco días de descanso y nosotros con dos días», se quejaba Simeone.

Se habló de fútbol en las conferencias de Prensa, se va a intentar jugar al fútbol esta noche en el Metropolitano, siempre y cuando, los racistas no tomen la grada o los exteriores del estadio para gritar en contra de Vinicius.