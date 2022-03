Marc Márquez no acaba de encontrar el camino correcto y este fin de semana en el Gran Premio de Indonesia ha vuelto a ser un paso atrás. O al menos un paso amargo, porque después de cuatro caídas no podrá disputar la carrera debido al traumatismo craneoencefálico que ha sufrido en la última de ellas.

Que además ha sido la más fuerte de todas y una de las más duras que ha tenido Marc Márquez en toda su carrera. Una “volada” que le llevó a subir hasta casi dos metros de alto antes de caer con fuerza sobre el asfalto. Su Honda iba a unos 180 kilómetros por hora y las imágenes hablan por sí solas y son brutales. Un accidente típico de la Honda la pasada temporada, pero se suponía que la nueva moto ya no traicionaba de esta manera a sus pilotos.

TREMENDO golpe de Marc Márquez 😰 La moto le escupe y sale volando a dos metros



Caída DURÍSIMA de @marcmarquez93 😨#IndonesianGP 🇮🇩 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/rowUc5vN8T — DAZN España (@DAZN_ES) March 20, 2022

El piloto de Cervera se levantó rápido, aunque muy golpeado y algo aturdido, pero finalmente tuvo que ser trasladado a un hospital en Lombok para ser chequeado a fondo. Así lo explicaba el doctor Charte en DAZN: “Marc ha tenido una caída de alta energía en el warm up que le ha producido un traumatismo craneoencefálico. Lo hemos llevado al hospital con varias pruebas radiológicas todas negativas. De acuerdo con el piloto y su equipo y teniendo en cuenta que su estado requiere unas horas de observación hemos decidido declararle no apto para la carrera”. Márquez no tiene nada roto a pesar de que se le vio con un apósito en el codo derecho, pero no estaba en condiciones de afrontar la carrera.

Alberto Puig, team manager del equipo Repsol Honda, confirmaba que la decisión se había tomado entre todos y era la mejor. Había que esperar, volver a España y pensar ya en la cita de dentro de quince días en Argentina: “Tiene un traumatismo. No hay nada roto, pero no podemos mandarlo a correr en esas circunstancias. Entre todos hemos decidido que no corriera, porque hacen falta unas horas de reposo”.

El cambio en los neumáticos y en las carcasas que Michelin ha llevado a Indonesia han vuelto a condenar a las Honda, que han vuelto a mostrar las cosas malas de las motos de anteriores temporadas. Se trataba de una montura muy peligrosa, que obligaba a los pilotos a arriesgar y les hacía sufrir caídas muy peligrosas.

Justo la que ha sufrido Márquez, saliendo despedido tras un fuerte latigazo al perder el tren trasero. Un paso atrás que frena su recuperación y que le obliga a sumar su primer cero del curso. Además del susto que le ha supuesto darse otro golpe fuerte en la cabeza después del que el curso pasado le hizo perderse varias carreras por el problema de la visión doble.