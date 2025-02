Ducati sigue dando (mucho) miedo

MotoGP va arrancando hojas del calendario camino del comienzo de curso en Tailandia el fin de semana del 28 de febrero al 2 de marzo. En Malasia se ha completado ya el penúltimo test de pretemporada y la primera conclusión es que Ducati sigue dando miedo, mucho, más incluso que hasta ahora. Queda claro que la versión 2024 era muchísimo mejor que la 23, y por eso Álex Márquez ha dominado tanto las tandas de entrenamiento de Barcelona el pasado noviembre como el test de Malasia que acaba de terminar. Un piloto que lo pasó fatal con la Ducati 2023 y que ahora disfruta con la moto con la que Jorge Martín fue campeón del mundo. Está volando con esa montura mientras su hermano Marc y Pecco Bagnaia van mejorando la última evolución, la Desmosedici 25, que en teoría va a llevar a lo más alto al futuro campeón del mundo.

«Me he sentido libre encima de la moto», decía Marc después de la segunda jornada de entrenamientos en Sepang. Una declaración de intenciones que se extendió al tercer y definitivo día, donde muchos pilotos hicieron un simulacro de carrera Sprint. El «93» hizo diez vueltas con un ritmo brutal, tanto que le hubiera dado para ganar la carrera corta del Gran Premio de Malasia 2024. Hizo una media de 1:57.926, mientras que Martín se impuso el año pasado en ese circuito con un promedio de 1:58.496. Van a seguir cayendo los récords en la temporada 2025, con Ducati tratando de llevar a la excelencia una moto que ya es buenísima. Van a ser las manos, como dice Marc, las que van a marcar las diferencias y ahí es donde entrará en escena el duelo entre los dos pilotos oficiales de la escudería roja. De momento están trabajando en muy buena sintonía, compartiendo sensaciones después de cada tanda y escuchando los comentarios técnicos de uno y otro. Van probando cosas distintas y contando lo que sienten a los ingenieros. Ya habrá tiempo para el duelo directo cuando haya puntos en juego. Es la batalla que todo el mundo quiere ver y parece confirmado que será en lo más alto, con algunos actores secundarios, como Álex Márquez, que en tres días ha disfrutado más que en los ocho meses de competición de la temporada pasada.

La otra conclusión que deja el test de Malasia es la resurrección de las motos japonesas, sobre todo la Yamaha, con Quartararo en tercera posición. La europeización de la estructura de la marca de los tres diapasones va dando resultados, aunque habrá que ver si les da para luchar de manera constante por los primeros puestos. En Honda también están empezando a sonreír, mejorando los tiempos del año pasado, que no es mucho, pero sí un primer paso.

Mientras el resto apuraba el penúltimo test de la pretemporada, Jorge Martín llegaba a Barcelona para operarse de las fracturas en la mano derecha y el pie izquierdo. «Tuve un buen impacto, estuve con bastante dolor, pero el viaje y todo ha ido bien. Tuvimos nuestras horas de precaución en el hospital y parece que todo está bien, así que nada, que me pongan aquí en el sitio», decía el piloto madrileño antes de pasar por el quirófano. «No sé qué paso, es una pena porque casi no pude rodar. No pudimos trabajar mucho, pero sé que Marco Bezzechi está haciendo un gran trabajo y seguro que encontramos el modo de ir rápido», cerraba el vigente campeón, que empieza en desventaja.