El test de compatibilidad entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia: lo que les une y les separa

Este martes se ha producido el primer cara a cara entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia, ya como compañeros en Ducati. Les quedan muchos por delante esta temporada, en la que se van a jugar en un mano a mano el título de MotoGP, que seguramente serán más tensos que el que han protagonizado en la cima de los dolomitas, en Madonna di Campiglio. Un duelo, con las motos todavía apagadas y en el que hubo cordialidad la mayor parte del tiempo, aunque saltaron chispas cuando les preguntaron si a la pasta con marisco se le ponía parmesano. Pecco aseguró que eso está prohibido en Italia, y Marc reconoció que lo hizo, pero que ya ha aprendido la lección.

En lo que sí estaban de acuerdo es que la pizza no puede ser nunca con piña, que es un sacrilegio, en un divertido test rápido en el que cada uno iba respondiendo inmediatamente a las preguntas que les formulaban. Marc se quedaba con las curvas a izquierda, mientras a Pecco les gustan más las de derechas; el español prefería las salidas de las curvas, y el italiano se ve más fuerte en la entrada.

Respecto a lo que le ha sorprendido a uno del otro desde que están compartiendo más horas juntos, Márquez lo tuvo claro: "Que Pecco come pollo a todas horas", mientras que Bagnaia apuntó a uno de los perros salchicha de Marc, que es "escalador", porque se sube a los sitios en busca de comida.

Los dos creen que es un buen momento este de pretemporada para hacer crear el buen ambiente en el equipo, porque después, cuando arranque la competición, cada uno irá a hacer su trabajo y no habrá tanto espacio para la complicidad.

Les preguntaron por si cambiarán algo en pista ahora que son compañeros de equipo, cuando se encuentren en un duelo directo, y ambos respondieron que no, que lo afrontarán de la misma manera, y recordaron el incidente de la carrera de Portimao en la que los dos se fueron al suelo y se quedaron con cero puntos. Ahí Pecco se puso serio, al recordar que si hubiera sido quinto aquel día habría sumado once puntos y la historia habría podido cambiar.

Bagnaia, memoria de elefante

Cuestionaron a ambos pilotos por la primera vez que se habían encontrado, que fue en 2010, cuando Marc ya estaba en el Mundial de 125cc y Pecco estaba entrenando para el equipo Monlau, dirigido por Emilio Alzamora. Márquez no se acordaba de aquel día, mientras que el italiano lo recordaba todo, punto por punto. "Qué buena memoria tiene Pecco, la verdad es que no me acordaba para nada", lanzó Marc. "Sí, me acuerdo de todo", cerraba Bagnaia.