Marc Márquez, un huracán también fuera de la pista

Cuando Marc Márquez le ganó la carrera en los despachos a Jorge Martín para ser piloto oficial de Ducati, el «93» no se escondió. «Yo vendo más que Martín, sí, claro, pero eso no creo que sea malo, al revés», decía Marc sobre una de las razones que habían llevado a los ejecutivos italianos a decidirse por el ocho veces campeón del mundo. Su poder mediático es insuperable en la actual parrilla, ninguno de los otros pilotos tiene ese aura de estrella del que puede presumir Márquez. Es la figura más grande desde la explosión de Valentino Rossi, que traspasaba y traspasa fronteras, vistiendo de amarillo las gradas de cualquier circuito. Ahora, es mayoría absoluta el merchandising del número «93», el hombre más viral fuera de la pista sin ninguna duda. Así que su unión con Ducati no puede ser otra cosa que un tiro a nivel mediático, y las cifras que ha marcado la presentación oficial del equipo en Madonna de Campiglio lo demuestran. Los vídeos y las fotos de la puesta de largo de la escudería de Borgo Panigale se han visto más que las de los otros tres equipos que se han presentado hasta ahora juntos: el Trackhouse, el Gresini Racing y el Aprilia oficial.

La dimensión de Marc es otra cosa, por sus ocho títulos y por toda la historia que arrastra detrás: de triunfos, de una grave lesión, de una recuperación a base de fe y hasta de sus famosas polémicas con Valentino Rossi. Es el último representante de otra era de MotoGP, que algunos echan de menos por la rivalidad fuera de la pista que hacía más atractivas las carreras.

Ducati apostó por la capacidad ganadora del chico de Cervera, y también por su impacto mediático, en lo que arrasa a su compañero de box. Marc tiene 7,3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, mientras que Pecco está en algo menos de dos millones, 1,7 exactamente. Jorge Martín, el vigente campeón del mundo, está en 1,1 millones de seguidores, así que las cifras hablan por sí solas.

La Ducati Lenovo no puede llevar más pegatinas de patrocinadores, y Marc añade alguna de sus marcas de siempre en el casco, donde va a tener más protagonismo Estrella Galicia después de un nuevo acuerdo. El «93» es un huracán fuera de la pista y va a intentar serlo también dentro, donde los números también están de su lado en la comparación con Bagnaia. Tiene más experiencia, 32 años por 26; más títulos, ocho por tres; más victorias, 88 a 38; más podios, 150 a 73... No hay ninguna duda de quién tiene más recorrido, aunque Marc, por ahora, le cede la presión y el mando a su compañero. «Aquí hay un piloto consagrado, que tiene más experiencia con esta moto», decía el día de la presentación oficial.

Un evento que en la página oficial de MotoGP tuvo el año pasado alrededor de 500.000 visualizaciones el día del estreno y que esta temporada llegó a más de tres millones. El cambio de Bastianini por Marc Márquez es evidente que multiplica la atracción fuera de la pista y también dentro, porque el mano a mano va a ser de época.