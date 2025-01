Gigi Dall'Igna: "Lo que más me gusta de Márquez es su voluntad de ganar"

El brutal dominio de Ducati en MotoGP tiene un nombre, Gigi, y un apellido, Dall’Igna. Se trata del cerebro del que ha salido una moto invencible, que funciona en todos los circuitos y que permite ir rápido a pilotos con estilos de conducción muy distintos. En 2024, Ducati ganó 19 de las 20 carreras largas disputadas (en Estados Unido se impuso Maverick), y en cuanto a las Sprint, sólo dejó escapar un par de sábados, uno para el propio Viñales, y otro, el de Barcelona, para Aleix Espargaró, también con Aprilia. El resto de triunfos fueron para la factoría italiana, que en 2013 decidió poner en manos de Dall’Igna el desarrollo técnico de una moto que hasta entonces era muy difícil de domar. En este 2025 se unen la mejor máquina posible con el dúo de pilotos más poderoso que se puede imaginar en estos tiempos, una bomba atómica de la que todo el mundo está pendiente. «Las bombas atómicas no me gustan. No existe nada que sea perfecto. Todos somos humanos y todos podemos fallar, así que habrá que estar muy pendiente de gestionar un campeonato que será largo y, seguro, complicado», aseguraba Dall’Igna a LA RAZÓN en la presentación del equipo rojo en Madonna di Campiglio.

Está tranquillo el máximo responsable tecnológico del Ducati Corse ante una temporada que se presenta muy emocionante y donde, si todo va como debe, sus dos pilotos, Marc y Pecco, serían los que se jugarían el título de MotoGP en un mano a mano. «Estoy sereno. Tendremos momentos complicados en el futuro que habrá que gestionar, pero las previsiones ahora mismo son buenas y vamos a Sepang tranquilos, conscientes de haber hecho un buen trabajo durante el invierno, aunque también con mucho material por probar», continuaba Gigi mirando ya hacia lo más inmediato, el test de Malasia del 5 al 7 de febrero, donde ya se podrá empezar a ver dónde está cada uno. Será también el primer duelo entre Márquez y Bagnaia, porque además de compañeros de equipo, lo que haga cada uno se va a mirar con lupa. Por fin se van a medir con la misma moto, el «93» buscará su noveno título y volver a lo más alto, lo que no consigue desde 2019; mientras que Pecco querrá recuperar su corona y demostrar que él es el más fuerte con esa moto que conoce como nadie.

De lo que no hay duda es que la combinación de ambos es lo más potente que se puede crear ahora mismo en MotoGP. «Si hablamos de pilotos, es el mejor ‘‘team’’ de la historia de Ducati y, probablemente, uno de los mejores de la historia del motociclismo», confirma Dall’Igna, que va a ser uno de los encargados de mantener el equilibrio en el box, tanto sobre la moto como en la convivencia. «Son diferentes en la manera de pilotar, pero los comentarios que han hecho después del último test en Valencia, que es el único que han hecho juntos, han sido muy similares. Podría decir que casi idénticos. Desde este punto de vista, estoy todavía más tranquilo», confirmaba Gigi sobre si van a tener dos vías de desarrollo distintas, una para Pecco y otra para Marc. «Hemos preparado mucho material que tendremos que seleccionar ya en Sepang. Lo que usemos en competición, lo calibraremos también según lo que lleven nuestros rivales».

Dall’Igna es, evidentemente, uno de los responsables del fichaje de Márquez, porque su autoridad es grande dentro de la escudería. Un antiguo enemigo que ahora está de su parte, al que no podían dejar escapar a la competencia y que prefirieron a Jorge Martín. «Lo que más me gusta de Marc es lo que más me gusta de los campeones, la voluntad de ganar que tienen», cerraba Dall’Igna.