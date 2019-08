Nadal reaparece en su particular campo de minas

Con el Abierto de Estados Unidos al fondo, Nadal reaparece esta madrugada en la pista dura de Montreal. Tres semanas después de caer en la semifinal de Wimbledon ante Federer, Rafa regresa en una superficie que es lo más parecido a una tortura para su cuerpo. En 19 de los últimos 22 torneos sobre pista dura el número dos del mundo se ha retirado o no ha participado. Hace un año ganó el título en Canadá; en 2019 fue finalista en Australia y este año en Acapulco tuvo un paso fugaz ante Kyrgios. Es su balance en año y medio sobre un terreno del que ha dicho: «Me encanta jugar en superficie dura, pero probablemente a mi cuerpo no le gusta tanto».Para adaptarse, Nadal llegó a Montreal el pasado 2 de agosto y sus primeras sensaciones son buenas. Hace un año derrotó en la final a Tsitsipas y en esta edición no están Djokovic ni Federer, sí Thiem. El cuadro es de aúpa. «Sé lo que debo hacer cuando llego a cada torneo, da igual si están o no Novak y Roger. Hay muchos y muy buenos jugadores así que debo prepararme bien porque necesitaré mi mejor nivel», ha comentado Rafa. Arranca con el británico Evans; Goffin, en tercera ronda; Fognini, en cuartos; Tsitsipas en la semifinal y una hipotética final ante el austriaco. Dependiendo de lo que suceda en Montreal, Rafa se planteará afrontar el siguiente Masters 1.000, Cincinnati. El objetivo es llegar en las mejores condiciones posibles al Abierto de Estados Unidos que arranca el 26 de agosto. Por eso Nadal quiere apartar de su cabeza todo lo que tenga que ver con problemas físicos: «Si estuviera pensando en esas cosas no podría jugar a tenis. Todo lo que escapa a mi control intento no dedicarle ni un minuto de mi pensamiento. Si estás negativo, hay más opciones de que algo malo suceda».Rafa afronta un torneo en el que ha sido campeón cuatro veces y llega a la gira estadounidense obligado a defender el número dos del mundo. Está a más de 4.000 puntos de Djokovic (12.415-7.945) y tiene a menos de 500 (7.460) a Federer. Sin la presencia de ambos en Montreal, su reaparición está prevista en Cincinnati. El serbio es el gran dominador en los últimos años en este tipo de superficie. Ha ganado los dos últimos Majors en pista dura (Abierto de Estados Unidos 2018 y Abierto de Australia 2019) y tiene el mejor porcentaje de victorias sobre el asfalto con un 84 por ciento. Federer alcanza un 83,7 y Nadal, un 77,3.