Nicole van der Velden y Joan Cardona: SailGP, la carrera a los Juegos de Los Ángeles 2028 y donde la vela los lleve

«La primera vez que vi la nieve tenía 18 años», dice Nicole van der Velden. Nació en España, pero sus padres tuvieron que viajar por trabajo a la isla caribeña de Aruba. «Lo recuerdo como una época muy buena. Vives en el trópico y estás 365 días al año en short y camiseta. Y para el deporte de la vela es perfecto, tienes viento fuerte todos los días. Además, el sistema de colegio ayuda: sales a la una y tienes toda la tarde para actividades», rememora.

Joan Cardona nació en Menorca, pero... «La gente me dice: ‘‘¿Dónde vives?’’ Y yo: ‘‘Donde me lleve el deporte’’», asegura. «Tenía un piso alquilado y al final dije: ‘‘Mira, no vale la pena’’. Así que lo tengo todo desperdigado entre casa de mis abuelos, de mis padres, de mi novia...», añade.

La vela va a llevar ahora a Nicole y Joan dos semanas a Estados Unidos...

"Llamémoslo miedo o por lo menos esa sensación de gusanillos en la tripa y de respeto. Son barcos que van muy rápido"

El 14 de julio de 2024 fue un día grande para el deporte nacional. La selección masculina de fútbol levantó la cuarta Eurocopa, Carlos Alcaraz conquistó su segundo Wimbledon y el barco español ganó la temporada de SailGP, la espectacular competición bautizada como Fórmula-1 del mar, un desafío incluso para regatistas experimentados como ellos dos, porque tienen que domar el F50, un «bicho» que puede superar los 100 kilómetros por hora. «La sensación de no controlar lo que pasa al principio diría que fue la mayoría de días, pero ya por suerte lo controlamos más. Ahora estamos bastante cómodos y con noción de lo que hacemos y lo que pasa», describe Cardona. «Llamémoslo miedo o por lo menos esa sensación de gusanillos en la tripa y de respeto», describe Nicole lo que se siente. «Siempre hay momentitos en los que sientes eso, son barcos que van muy rápido, y cuando hay mucho viento, hay momentos que acelera y sí da esa sensación, pero es verdad que cuanto más tiempo pasas en el barco y más control tenemos como equipo, menos te da esa sensación, porque ya la has experimentado y más impresión tienes de que todo va a estar bien», prosigue.

Seis regatistas, una mente

Son seis regatistas los que lo dirigen, con el objetivo de formar entre todos como una sola mente. «Es todo un reto y cada equipo lo hace a su manera. Son seis personas, con cosas que pasan muy rápido, y tienes que encontrar tu manera para que salga natural. Eso lleva mucho trabajo detrás de coordinación y horas de análisis», explica Joan Cardona, cuyo puesto es el de «grinder 2». «Soy el que va mirando hacia delante. La función principal es dar potencia a Flo [Florian Trittel], al trimmer de ala, para poder ir jugando con el ajuste fino de la vela. Yo llevo la vela de delante, la pequeñita, el foque. Soy un poco los ojos hacia fuera, intentando leer el viento y lo que van a hacer los rivales, para hacer el camino más rápido posible, lo que es la táctica. Nicole también, nos combinamos en ese ámbito. El resto está más enfocado en la velocidad, en que el barco vaya lo más rápido posible. Nosotros somos los ojos más para afuera», cuanta Joan.

«Mi función principal es estar atenta a dar información de dónde están los otros barcos, a los cruces para no chocarnos y evitar tener conflictos; y luego, las maniobras, cuando cambiamos de un lado a otro, conduzco yo para que Diego [Botín] que es el que lleva el barco, se pueda cruzar en el momento en el que nos cambiamos», describe Nicole.

"Los Juegos son una angustia, pero a la vez lo que más quieres. Es una contradicción, pero no he logrado volver a tener esa sensación"

SailGP regresa ahora, en el nuevo curso, al lugar en el que se coronó España el año pasado. En realidad, a los dos lugares. En Los Ángeles (compiten mañana y pasado mañana, desde las 22:00 ambos días, se puede ver en Movistar) tuvieron una victoria parcial en 2024 y en San Francisco (22-23 de marzo), el triunfo final. «Son diferentes por el espacio. Los Ángeles es de los campos con menos espacio y más pequeño del circuito, y San Francisco, de los más grandes y donde más espacio hay para poder coger rachas de viento que te puedan favorecer. Va a ser un desafío cambiar de una a otra, pero son dos sitios en los que se nos ha dado bien», desgrana Cardona. España ahora va tercera en la clasificación general, por detrás de Gran Bretaña y Australia.

Joan y Nicole, además, van a intentar estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, juntos, en la clase Nacra 17 mixta. No será nuevo para ninguno, ya que ella estuvo en Río 2016, incluso como abanderada de Aruba. «Ese fue un poco mi highlight, poder experimentarlo. Es algo muy bonito que poca gente vive, pero cambiaría mi experiencia por la de Joan... je, je», afirma Nicole. Porque la vivencia de Joan es la de ganar la medalla de bronce en la clase Finn en Tokio 2020. «Empecé relajado... Hasta el primer día de descanso. Llegué segundo en la general y con bastantes opciones de medalla, y como que me dio mucho para pensar. Quedaban dos jornadas, y la Medal Race, y ya se hicieron más largos, además hubo menos viento, que a mí no se me daba tan bien. Esos han sido de los días más largos de mi vida. Solo quería que se acabase ya. Luego piensas y en el momento es mucha angustia, la verdad, pero a la vez es lo que más queremos o lo que yo más quiero. Es un poco contradictorio, pero los Juegos Olímpicos tienen algo especial. No he conseguido vivir ese aura en ningún otro lado, y espero poder repetirlo junto con Nicole en Los Ángeles. Estamos ilusionados», concluye Cardona.