"Si se notan mis pezones, es porque tengo", una actriz española explota por lo que le pasó en un partido de LaLiga

La actriz Clara Galle fue a El Sadar a ver el partido de LaLiga entre Osasuna y Sevilla. Osasuna es su equipo y quería disfrutar del partido. Además, antes del partido, el club navarro la recibió y le homenajeó con una camiseta. "Hoy hemos recibido en El Sadar la visita de la actriz navarra Clara Galle. 👏 ¡Ha sido un placer abrirte las puertas de nuestra casa, Clara!", decía el texto del club en el post que subieron a Instagraam

Pero los comentarios de la foto comenzaron a hablar solamente de la vestimenta de la actriz, porque se le notaban los pezones. Tanto que provocaron una reacción en contra. "A veces parece que la sociedad avanza por buen camino y luego te encuentras con estos comentarios, increíble", escribía una usuaria, que no se lo podía creer. "Cuanto rubiales en comentarios!!!🤦🏻‍♂️ @claaragalle mi apoyo desde aquí!!!", escribía otro.

La polémica creció tanto que la actriz, muy activa en Instagram, subió un mensaje a una de sus stories: "Voy a El Sadar a ver a mi equipo desde que soy chiquitita. Ayer fue un día precioso y no me pudieron tratar mejor. Desde aquí quiero volver a dar las gracias. Sin embargo, ante los comentarios que he leído, siento que tengo que reaccionar", empezaba su mensaje, en el que expresaba que no se podía creer lo que estaba pasando.

"Cuando me vestí antes de llegar al campo no se me pasó por la cabeza que mis pezones fueran a ser tan comentados. Si se me notan, es porque tengo. Nunca he visto tal masacre cuando cualquier jugador de cualquier equipo se quita la camiseta en el césped", seguía. No entendía cómo una cosa tan nimia podía genera tanto relevo."Tengo la conciencia tranquila, no hago nada malo por no llevar sujetador. No me molesta que digan que yo llevaba puestos los dos puntos más que no ganaron, me molesta que mis pechos sean el único que tema, de entre tantos más interesantes que hay, que muchos eligen para hablar".

Y acaba su mensaje recordando que ha sido el fútbol femenino el que ha explotado contra el machismo en este país y que sin embargo, a la primera de cambio, parece que no haya servido para nada. "Parece que no hemos aprendido nada de las últimas semanas".