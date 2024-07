La nueva rajada de José Mourinho contra la UEFA

José Mourinho se estrenó con el Fenerbahce en partido oficial ganando al Lugano por 4-3 en el partido de ida de su clasificación para la Liga de Campeones. Edin Dzeko fue el héroe del Fenerbahce al anotar un triplete, pero el foco estuvo puesto en un Mourinho que estaba enfadado con la UEFA después de que el organismo rector trasladara el partido a Thun, a 217 kilómetros de Lugano. En otras palabras, el partido se jugó en un campo sintético, lo que según Mourinho fue un “desafío” para su equipo.

Más Noticias Los cromos de la Eurocopa cambian de fabricante por primera vez en medio siglo

“Intentamos no poner excusas antes del partido, pero jugar un fútbol de calidad en un campo sintético es un desafío”, dijo.

“El balón no se mueve como debería, los jugadores tienen dificultades para driblar y el ritmo del juego se ralentiza significativamente. No puedo entender por qué la UEFA permite que los partidos de la Liga de Campeones se disputen en superficies sintéticas.

“También resulta desconcertante que un buen equipo como el Lugano decidiera jugar en un terreno de juego como ese. No period el best para el partido”.

Mourinho ocupó el banquillo del equipo turco después de ser despedido por la Roma en enero.

El partido de vuelta se disputará el próximo martes en Turquía y el Fenerbahce tiene ventaja, ya que busca reservar su lugar en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

“Un partido con siete goles es emocionante para los aficionados, pero desde el punto de vista del entrenador, recibir tres goles es problemático”, dijo Mourinho.

"No me gustó encajar un gol a balón parado, el segundo gol fue un tiro fácil y el tercero no fue truthful play, nos tenían que haber dado el balón y no lo hicieron", zanjó el técnico.