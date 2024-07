Las sorprendentes declaraciones de Mourinho sobre España

El nuevo técnico del Fenerbahçe, José Mourinho, afronta su primera etapa en Turquía con la necesidad de dejar huella. Mourinho habló alto y claro sobre la Eurocopa y en especial de la selección española. "Siempre hay frustración cuando sientes que puedes hacerlo mejor.El potencial del equipo era muy alto. No me perdí mucho en mis predicciones cuando dije que Portugal, Francia e Inglaterra eran favoritos. España es la mayor sorpresa para mí. Es el equipo que mejor juega", aseguró el portugués.

Mourinho también tuvo palabras para Roberto Martínez. "Portugal no ha estado fantástica pese a haber llegado a cuartos de final. Esperaba más. Estuve en el amistoso entre Portugal y Croacia antes de la Eurocopa y no tuve buenas sensaciones. Durante el torneo, el equipo fue progresando, pero no me convenció", dijo.

El portugués no quiso desaprovechar la oportunidad para hablar de Arda Güler. "Si quiere venir... pero sinceramente, cuando estás en el Real Madrid, y eres campeón de Europa y vas a jugar contra clubes de la Copa del Mundo y eres joven, no creo que tengas en mente volver", dijo Mourinho. "Si ama el club en el que se ha criado y quiere venir, por cesión gratuita, y si el Real Madrid le paga el 75 % del salario, no diríamos que no", dijo el luso.

Mourinho fue despedido de la Roma en enero. El club italiano confirmó la destitución del técnico luso después de una racha de tres encuentros sin ganar y estando en la novena posición en la tabla de la competición doméstica. Desde que llegase al club en mayo de 2021, el portugués conquistó la Conference League en 2022 y llegó a la final de la Europa League en 2023. "Por el bien del club... creemos que es necesario un cambio inmediato", dice la entidad.

"Agradecemos a José en nombre de toda la AS Roma la pasión y el compromiso que ha mostrado desde su llegada a los 'giallorossi'. Siempre tendremos grandes recuerdos de su gestión. Le deseamos a José y a sus colaboradores lo mejor para el futuro", zanjó la entidad italiana en medio de las críticas de los italianos.