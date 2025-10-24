Los nuevos imitadores de Marcos Llorente en la selección española

La filosofía de Marcos Llorente está dejando una huella profunda en la Selección Española de Fútbol, y Pedro Porro ha decidido seguir su ejemplo. El lateral reconoció que admira la dedicación, el compromiso y la disciplina del jugador del Atlético de Madrid, a quien considera un referente dentro y fuera del campo. “Cuando tengo tiempo, intento llevar esa filosofía de Marcos Llorente”, confesó Porro, aludiendo al cuidado físico, la alimentación y la mentalidad competitiva que caracterizan al madrileño.

Porro también habló de su propio crecimiento profesional, reconociendo que ha trabajado intensamente en el aspecto defensivo para consolidarse como una opción estable en el combinado nacional. Según explicó, ha invertido muchas horas en analizar partidos, mejorar su posicionamiento y perfeccionar los pequeños detalles que marcan la diferencia en el más alto nivel.

El defensa subrayó además que la competencia en la selección es enorme, pero que esa exigencia lo motiva a superarse. Asegura que se siente más maduro y que cada convocatoria es una oportunidad para demostrar su evolución y compromiso con el grupo. Su objetivo es convertirse en un jugador imprescindible, no solo por su talento, sino también por su actitud y profesionalismo.

Por último, Porro destacó la buena dinámica que se vive dentro del vestuario y la importancia de mantener la unión del equipo. Considera que el trabajo colectivo y la mentalidad positiva son claves para afrontar los retos que se avecinan, especialmente con los compromisos internacionales en el horizonte. Para él, la filosofía de esfuerzo y constancia, como la de Llorente, es el camino para alcanzar los mayores éxitos con la Roja.