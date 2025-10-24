La UFC siembra las dudas sobre el combate entre Ilia Topuria y Paddy Pimblett: "No hemos preparado esa pelea"

Cuando el futuro de Ilia Topuria parecía encaminado, la UFC ha vuelto a poner sobre la mesa varios interrogantes. Y es que en los últimos días, el nombre de Paddy Pimblett había tomado fuerza para ser el próximo contendiente al cinturón del peso ligero que ostenta el hispano-georgiano.

Se trata de la primera defensa del título, y todo hace indicar que podría ser en enero, tal y como ha confirmado la UFC, que se encuentra trabajando en dicha cartelera, y el propio Ilia Topuria, que ha asegurado que su presencia es "muy probable".

Respecto a su rival, 'El Matador' reveló que Paddy Pimblett sería una buena elección puesto que ambos peleadores tienen una historia detrás y se tienen ganas. Todo parecía prácticamente cerrado a la espera de confirmación oficial de la UFC, pero el presidente de la compañía ha vuelto a poner patas arriba el asunto.

Dana White siembra las dudas

El próximo combate de Ilia Topuria parecía decidido. El campeón había pedido a Paddy, y el inglés le respondió aceptando y solicitando el contrato. Pero no iba a ser tan sencillo. Y es que la UFC ha vuelto a dejar en el aire el futuro de Ilia Topuria.

El presidente de la UFC, Dana White, concedió una entrevista para TNT Sports, y reveló que no hay nada confirmado respecto al siguiente combate del hispano-georgiano: "Por ahora no hemos hecho preparado esa pelea. Estamos tratando de ver qué le depara el futuro a Topuria", confirmaba para la prensa inglesa.

Unas declaraciones que vuelven a abrir el debate sobre quién será el siguiente en la lista. Justin Gaethje era otro de los peleadores mejor posicionados para tener la oportunidad, por lo que su nombre se vuelve a incluir en la conversación.

Paddy Pimblett acusa a Topuria de ser "falso español y madridista"

A pesar de que todo sigue abierto,Paddy Pimblett ha seguido calentando su relación con Ilia Topuria. En una entrevista para Marca, el inglés invitó a Ilia a firmar el contrato del combate y cargó no solo contra su nacionalidad, sino también con su 'madridismo'.

"Quiero ir a ese estadio y darle una paliza a su falso aficionado, porque no es aficionado del Madrid. Ni siquiera es de Madrid. Ni siquiera es de España. Es de Benidorm. Así que no es aficionado del Madrid. Solo se ha subido al carro para conseguir más aficionados y más seguidores", declaraba.

Topuria mantiene el sueño de ser triple campeón

Pase lo que pase en las próximas semanas, la realidad es que Ilia quiere defender el cinturón del peso ligero y, después, aspirar a cosas más grandes. Entre ceja y ceja se encuentra Islam Makhachev, al que ha retado en más de una ocasión.

El daguestaní ha subido al peso wélter para pelear por el cinturón y, en caso de ganarlo, Ilia lo tiene claro. No existe una mejor oportunidad para ser triple campeón de la UFC que esta. El hispano-georgiano estaría dispuesto a dejar vacante su actual título para aspirar a un tercero y hacerlo contra uno de los mejores hombres de la compañía.

Así lo confirmó el pasado fin de semana en una rueda de prensa en Georgia, donde retó al ruso a pelear en la Casa Blanca: "Quiero pelear contra Makhachev en la Casa Blanca. Sería una de las peleas más importantes en la historia de la UFC. Nadie ha peleado por un tercer título", aseguraba.

Por el momento, todo está por decidirse en cuanto al futuro del campeón se refiere. De pelear en enero, la UFC no debería tardar mucho tiempo en confirmar su próximo combate. No obstante, la prioridad número uno del hispano-georgiano es la de apoyar a su hermano el próximo 22 de noviembre en Catar.