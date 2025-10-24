La respuesta viral de Lamine Yamal a Ibai Llanos sobre "El Clásico"

El joven futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha sido protagonista en la previa del Clásico tras unas declaraciones que han generado gran repercusión entre aficionados y medios. Durante una charla distendida en el programa de la Kings League, junto al streamer Ibai Llanos, el extremo azulgrana realizó una comparación entre el equipo de Llanos, Porcinos FC, y el Real Madrid, que no pasó desapercibida.

Más Noticias La NBA se resquebraja: el FBI señala a la Mafia y esta salpica al círculo de LeBron James en el escándalo de las apuestas

“Son como el Madrid: roban, se quejan y hacen cosas que no sé…”, comentó entre risas el futbolista de 17 años. Las palabras de Yamal provocaron sorpresa y risas en el estudio, pero también encendieron las redes sociales y los debates televisivos, donde se cuestionó si este tipo de declaraciones son apropiadas a tan pocos días de uno de los partidos más esperados del año.

Con tono bromista, el canterano del Barça recordó además su última visita al estadio Santiago Bernabéu: “La última vez que fui allí… 0-4”, dijo, en alusión al triunfo contundente de su equipo en territorio madridista.

Por su parte, Ibai Llanos reaccionó con cierta incredulidad al escuchar la comparación y preguntó: “¿El Madrid roba?”. Yamal, sin dudarlo, respondió afirmativamente, lo que generó aún más revuelo entre los seguidores merengues.

La polémica ha servido para calentar aún más la atmósfera de cara al próximo Clásico entre Real Madrid y Barcelona, donde todas las miradas estarán puestas, una vez más, en el joven talento que ya se ha convertido en uno de los grandes focos mediáticos del fútbol español.