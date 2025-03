Ofensiva para fulminar el "caso Negreira": Bartomeu respalda el recurso para anular la prórroga

El expresidente del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu apoya la petición de nulidad de la prórroga del "caso Negreira -acordada por la juez recientemente- solicitada por el que fuera directivo del club azulgrana Albert Soler. Según ha podido saber LA RAZÓN, la defensa de Bartomeu ha dirigido un escrito a la magistrada Alejandra Gil, que investiga el pago de más de siete millones de euros por parte del club blaugrana entre 2001 y 2018 a José María Enríquez Negreira cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), adhiriéndose a la petición de Soler, que de prosperar liquidaría el "caso Negreira", que se vería abocado al archivo ante la imposibilidad de cerrar la instrucción sin haber tomado declaración a la inmensa mayoría de los imputados (solo Enríquez Negreira ha comparecido en los juzgados de Barcelona).

Bartomeu está citado a declarar el próximo 17 de junio, mientras que Soler, Javier Enríquez (hijo de Enríquez Negreira), el también expresidente culé Sandro Rosell y el que fuera directivo del Barça Óscar Grau lo harán el día 30 de ese mismo mes. Por el momento, Rosell no ha recurrido la prórroga de la instrucción ni se ha adherido al recurso de Soler, como tampoco lo ha hecho el FC Barcelona, investigado como persona jurídica.

Rosell aún no se ha pronunciado

La defensa de Soler recurrió en apelación la última prórroga de la instrucción (la tercera, tras las acordadas en marzo y agosto del pasado año), que la magistrada, que ha sustituido al frente de la instrucción al ahora jubilado juez Joaquín Aguirre, acordó por un periodo de seis meses más con la intención de tomar declaración a los investigados. Un paso imprescindible sin el cual no es posible poner el punto y final al procedimiento.

Pero según Soler, esa ampliación se llevó a cabo fuera de plazo, por lo que pide la nulidad de la resolución. La decisión judicial está fechada el 26 de febrero, pero el abogado del investigado cuestiona que no se firmase telemáticamente y no se notificase hasta el pasado 13 de marzo, sobrepasada ya la anterior prórroga (que se había acordado el 26 de agosto del pasado año).

En ese recurso que ahora apoya Bartomeu, Soler también achaca la juez Alejandra Gil que no haya justificado los motivos de la prórroga ni las razones por las que "no se ha podido finalizar la instrucción" antes de que expirase la anterior prórroga. Esta última, recordaba, se justificó en el hecho de que restaba un informe clave de la Guardia Civil sin el cual no se podía citar a declarar a los imputados.

La juez quiere seguir el rastro del dinero

Pero ese informe llegó finalmente al juzgado el 27 de noviembre del pasado año y desde entonces -se queja el letrado de Soler- "no se ha acordado ninguna diligencia" ni "se ha dado explicación alguna" sobre los motivos de esa atonía procesal.

Gil -que investiga la supuesta comisión de delitos de cohecho, corrupción en el deporte, administración desleal y falsedad documental a raíz de los pagos efectuados por el Barça a Negreira- puso sobre la mesa dos motivos para ampliar el plazo de instrucción: evitar que la causa pudiera "dilatarse" si no se citaba a declarar ya a los investigados y dar tiempo a la adopción de nuevas diligencias que puedan derivarse de esos interrogatorios, refiriéndose expresamente al "rastreo del dinero" y a la citación de más testigos.

La propia Guardia Civil ya concluyó en su último informe que los pagos del FC Barcelona a Negreira y su entorno revelan "una opacidad económica significativa" que dificulta el rastreo del "flujo real de los fondos". Y es que a día de hoy todavía no se ha podido determinar "el motivo real por el que se efectuaron los pagos" (según el Real Madrid, que ejerce la acusación, el objetivo era conseguir beneficios arbitrales, mientras que el Barça los justifica por la elaboración de informes sobre el colectivo arbitral) y todavía se ignora el paradero de al menos 3,2 millones de euros.