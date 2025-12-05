La opinión del Atlético de Madrid sobre el posible fichaje de Julián Álvarez

La información lanzada por Álex Silvestre en El Chiringuito ha encendido el mercado: “El Atleti cree que el Barça no tiene dinero para Julián”. Esta frase resume la tensión existente entre los clubes que siguen de cerca al delantero argentino, cuyo futuro vuelve a colocarse en el centro del debate futbolístico en España.

En el Atlético de Madrid existe la sensación de que el Barcelona estaría muy interesado en hacerse con los servicios de Julián, pero que su delicada situación económica dificultaría cualquier negociación seria. Desde el Metropolitano interpretan que, aunque al Barça le encanta el jugador, sus opciones reales de afrontar una operación de este calibre son limitadas.

Al mismo tiempo, Silvestre señaló que el grupo Apollo, uno de los actores financieros implicados en el posible movimiento, busca un proyecto deportivo que gire ar alrededor del atacante argentino. Esta postura refuerza la idea de que quien quiera fichar a Julián deberá ofrecer no solo dinero, sino un plan sólido y central para el futbolista.

Este escenario coloca al Barcelona en una posición complicada: la intención deportiva es clara y el club valora mucho las características de Julián, pero la capacidad para competir con otras ofertas parece cuestionada. Aun así, el interés azulgrana vuelve a poner sobre la mesa su voluntad de reforzar la delantera con un perfil top.

Mientras tanto, el entorno del jugador y los clubes implicados observan cómo la situación se va calentando mediáticamente. Si algo parece evidente, es que el nombre de Julián volverá a ser protagonista en las próximas semanas, con un Barça que sueña con él y un Atleti que duda de que los culés puedan llegar tan lejos.