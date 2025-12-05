Todas las claves del sorteo del Mundial 2026: el peligro del bombo 4, los condicionantes, España y Argentina por caminos distintos...

El primer Mundial de fútbol con 48 selecciones se disputa del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México, pero se puede decir que arranca hoy, cuando se conocerá la distribución de los doce grupos y el posible camino hasta la final. Todavía quedan seis de los 48 equipos por clasificarse, lo tienen que hacer en las repescas, y justo por ahí puede venir una de las «trampas» que siempre esconden este tipo de sorteos. La FIFA ha decidido meter en el bombo 4 a estos países que quedan por sacar el billete en el descuento y entre ellos puede estar Italia, que está en el alambre otra vez. Es una selección histórica (cuatro títulos, como Alemania y solo superadas por los cinco de Brasil) que se ha perdido los dos últimos Mundiales. Se la juega ahora con Irlanda del Norte y, si gana, con Gales o Bosnia y Herzegovina. No está en su mejor momento, pero seguro que nadie la quiere en su grupo.

Argentina y España, por caminos diferentes

España lidera el ranking FIFA y estará, por tanto, en el bombo 1 de los cuatro del sorteo. El equipo de De la Fuente se ha ganado la etiqueta de favorito tras conquistar la Eurocopa y por sus últimas actuaciones, pero eso solo sirve para saber que la Roja está bien. No garantiza nada, sobre todo teniendo en cuenta que es un torneo corto y que un mal día te manda para casa. En ese primer bombo están el resto de selecciones principales, a las que se han unido Estados Unidos, Canadá y México, las tres anfitrionas, en lo que supone uno de los condicionantes del sorteo. El otro es que los cabezas de serie uno y dos, España y Argentina en este caso, van por caminos diferentes. Si las dos cumplen y quedan primeras de su grupo, solo podrían enfrentarse en la final. Lo mismo sucede con la tres y cuatro, Francia e Inglaterra.

12 grupos: se clasifican los dos primeros y los ocho mejores terceros

Los grupos estarán formados por cuatro selecciones que no pueden ser de la misma confederación, a excepción de la UEFA, que tiene 16 representantes, por tanto cuatro grupos tendrán dos conjuntos europeos. Se clasifican los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros. Al haber 48 participantes, se disputan dieciseisavos de final, una ronda más en formato «KO» de lo habitual, que solía ser desde octavos. La FIFA ha cambiado el primer criterio de desempate en caso de tener los mismos puntos: históricamente era la diferencia de goles general, pero desde este torneo será el enfrentamiento directo entre los equipos empatados.

Bombo 2: Marruecos, Colombia, Croacia...

Clasificándose tantos equipos solo una actuación desastrosa dejaría a España fuera en la fase de grupos, por tanto, del sorteo de hoy no son importantes solo los rivales, también los posibles cruces. Esta fase inicial, de todas formas, sí podría tener ya partidos exigentes para el conjunto de Luis de la Fuente. En el bombo 2 está la siempre competitiva Croacia, Colombia, Uruguay, Ecuador y Marruecos, en lo que sería un enfrentamiento con mucho morbo, pues los africanos fueron los verdugos de España en el pasado Mundial de Qatar y sería además el partido, si no hay lesiones, de Lamine contra la que pudo ser su selección; y en el lado contrario, de Brahim contra la que pudo ser su selección. En el bombo 3 y en el 4 el gran peligro puede llegar de los países africanos, Costa de Marfil, Ghana, Egipto... Que suelen dar sorpresas en los Mundiales y que están cada vez más cerca de dar el gran paso. Marruecos ya fue semifinalista en 2022. En el último bombo también está la opción citada de Italia, pero si, por ejemplo, a España le tocara Croacia del bombo 2, ya no podría ser Italia, si es que logra clasificarse en la repesca.

Hoy a las 18:00

El sorteo se celebra hoy en Washington a las 18:00 horas (17:00 en Canarias), y puede verse en televisión en La1. Contará con la presencia de Donald Trump, como invitado especial. El calendario completo de partidos no se conocerá hasta mañana.