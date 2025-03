Ilia Topuria dejará de llamarse "El Matador": así será su nuevo apodo

Ya es oficial. Ilia Topuria ha abandonado su mítico apodo "El Matador", por lo que ya no será reconocido de esta manera. A partir de ahora, cada vez que se suba al octógono, Bruce Buffer, anunciador oficial de la UFC, pronunciará un nuevo nombre.

La noticia se ha confirmado esta mañana después de que el propio Ilia Topuria anunciase el nuevo alías durante un homenaje producido en Toledo. El luchador hispano-georgiano ha acudido a las jornadas enmarcadas dentro de los actos de Toledo como Ciudad Europea del Deporte.

El excampeón del peso pluma también descubrirá esta tarde una placa que le va a dedicar la ciudad en el que será el Paseo de los Campeones, donde cada campeón del mundo que visite la ciudad se le dedicará una calle.

"La Leyenda", el nuevo apodo de Ilia Topuria

Durante la rueda de prensa celebrada en el ayuntamiento de Toledo, el peleador de la UFC ha confirmado que pasará a denominarse como "La Leyenda", sustituyendo así su anterior alías que le ha llevado hasta lo más alto de las Artes Marciales Mixtas (MMA).

"'El Matador' es algo que me ha acompañado durante toda mi carrera deportiva, durante toda mi trayectoria, y es algo que me ha llevado hasta el nuevo apodo, porque mucha gente necesita creer. Necesita ver para creer. Yo primero me lo creo y después lo veo. Entonces el apodo que me va a acompañar en mis próximos combates va a ser 'La Leyenda'", afirmaba el hispano-georgiano.

Un anuncio que se produjo hace varios días

Sin embargo, este cambio de apodo ya había sido confirmado días atrás por el mismo Ilia. A través de su cuenta de X, el excampeón aseguró que para próximos combates utilizaría un nuevo sobrenombre. "El Matador ha sido mi aliado en todas las peleas. Pero la próxima vez, entraré en el octágono con una nueva identidad", afirmaba.

“El Matador surgió dentro de mi gimnasio, el Climent Club. Realmente surgió de ahí, fue al cabo de muchísimos años. Al principio me empezaron a llamar El Matador y no me gustaba mucho porque lo asociaba mucho con los toros y los animales. Y yo soy una persona bastante sentimental con todo eso. Pero, con el tiempo, ya El Matador me fue sonando cada vez mejor”, reveló Ilia en una de sus entrevistas en El Hormiguero a Pablo Motos.

De esta manera, se pone fin a una era, donde Ilia ha logrado consagrarse como uno de los mejores peleadores de la UFC y, por supuesto, el mejor peleador del peso pluma. Ahora, el hispano-georgiano busca nuevos retos dentro del peso ligero.

Un paseo por Toledo con Charles Oliveira

En medio de su reciente "disputa" con Charles Oliveira vía X, y ante la pregunta de los medios de comunicación allí presentes, Ilia ha asegurado que aprovecharía su estancia en Toledo para "darse una vuelta por la ciudad" con el brasileño y "darle un poco de cultura y algunas enseñanzas".

De esta forma, el hispano-georgiano sigue alimentando el intercambio de palabras, con la vista puesta en una posible pelea entre ambos.

Todo a la espera de saber su próximo rival

Este anuncio se produce después de conocer que la UFC está trabajando en el próximo combate de Ilia Topuria. Un combate que, según Dana White, presidente de la UFC, está cerca de confirmarse.

En una reciente entrevista, Dana ha desvelado pistas sobre el futuro de Ilia Topuria. El hispano-georgiano, que se encuentra invicto, espera un rival en el peso ligero que le de la oportunidad de alcanzar el título. "Estamos trabajando en el plan para Ilia. Tendremos algún anuncio sobre él, dadnos un par de semanas más", aseguraba el presidente de la UFC durante la entrevista.