Paralímpicos: Siete medallas para España en su mejor día en París

Reza un dicho popular que lo bueno se hace esperar. Y lo cierto es que las condiciones del río Sena han hecho que esta frase se cumpla. La jornada de ayer fue la mejor para el equipo español en los Juegos Paralímpicos de París, y el triatlón tuvo mucha responsabilidad. Aplazado el pasado domingo por las malas condiciones del agua del río, las distintas pruebas de la disciplina se pudieron disputar el lunes, y cuesta imaginar un final mejor.

Cayeron cuatro medallas en la disciplina, ahí es nada. Y dos de ellas fueron de oro, lo que ha disparado a nuestro país en el medallero. No falló Susana Rodríguez en la categoría PTVI, que junto a su guía Sara Pérez revalidó la corona lograda en Tokio 2020. La española no tuvo rival, dejando la prueba prácticamente sentenciada al final del tramo en bici. La parte final, la de la carrera, fue un auténtico disfrute para cualquier aficionado español.

“Es brutal, nunca habría imaginado en mejores sueños haber estado aquí. Es la tercera, no sé si habrá más, vamos a disfrutarlo. No me gusta decir que ha sido la carrera perfecta, pero sí ha sido impresionante”, afirmaba Susana.

Antes que Rodríguez, abrió la veda por la mañana Daniel Molina, que también se hizo con el dorado en categoría PTS3 tras una gran remontada. Molina ya compitió en Atenas 2004, entonces en natación. “Es lo que me faltaba, lo que he luchado toda mi vida. Sabía que venía en muy buena forma, me voy muy contento. Esto es lo máximo a lo que se puede llegrar”, declaraba tras la carrera.

Hubo otros dos metales más, y vinieron de la mano de dos debutantes. Marta Francés logró la medalla de plata en PTS4. También remontó desde atrás Nil Riudavets en la misma modalidad masculina para terminar haciéndose con el bronce. Debut en unos paralímpicos y primera medalla nada más llegar para ambos. Lo mejor, que hay relevo y hay futuro.

Pero, como hay vida más allá del triatlón, la piscina siguió dando alegrías al equipo español. Marta Fernández se hizo con la medalla de bronce en los 50 metros espalda S3 femenino. Fue, realmente, la primera de los mortales tras la inglesa Challis y la atleta neutral Zoia Shchurova.

Más suspense tuvo el relevo 4x100 metros mixto 34p con una segunda mitad de prueba impresionante. Pasó Nuria Marqués tercera en la primera posta, y Óscar Salguero dejó la carrera a la mitad con una quinta plaza que obligaba a remontar, aunque algo engañosa. Ya estaba previsto. Iñigo Llopis hizo un tercer relevo fulgurante para que Sarai Gascón, que empezó segunda su posta, terminase dando el bronce a España por 17 centésimas.

A última hora cayó la séptima con otro bronce, esta de Álvaro del Amo en lanzamiento de peso. En el cuarto lanzamiento se metió en el podio y logró consolidar la medalla. Con estos siete metales, son ya 22 los que suma España a falta de seis días de competición. Nuestro país roza ya el Top10 del medallero, undécimo con cinco oros. El listón de las 36 de Tokio está cada vez más cerca.