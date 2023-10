La pareja de Borja Iglesias responde sin tapujos a un periodista deportivo "repugnante"

El Betis ganó este domingo por 3-0 a un vulgar Valencia y se reencontró con el buen fútbol, dominador, vertical y preciso, y con el gol para romper una racha de cuatro partidos sin vencer -tres de Liga y uno de Liga Europa- a costa de un conjunto valencianista que, aunque mermado por las bajas, fue inofensivo, sin llegada alguna y nada fiable en defensa en el Benito Villamarín. El conjunto verdiblanco, con intensidad, motivación, más firme atrás y un buen juego tanto en el medio campo como en la finalización, se impuso con claridad a su rival con un contundente triunfo gracias a los tantos marcados por el joven de 18 años Assane Diao, a los 41 minutos, y ya en el segundo tiempo por Marc Roca en el 52 y por el marroquí Ez Abde en el 85.

El partido fue emocionante para Borja Iglesias, que salió en el minuto 72 y se llevó una ovación que no va a olvidar. "Anoche recibí la ovación más bonita que he vivido como futbolista. Muchísimas gracias por vuestro cariño cuando las cosas no van lo bien que nos gustaría. No dudéis en que vamos a disfrutar juntos. Os sentía lejos, pero me equivocaba. Ahora os siento más cerca que nunca", escribió en Twitter.

Mucho más enfadada en las redes se ha mostrado su pareja, María Valero, que no ha aguantado más los mensajes machistas que recibe. "Mirad que recibo comentarios malos continuamente, pero encima que un "periodista" venga a meterme mierda y dirigirse hacia mi de esta forma, no lo voy a tolerar", ha escrito. "Espero que @rtvmarbella deje de trabajar con este tipo de personas, que se dedica a insultar por redes sociales, encima en fotos con mi pareja cuando supuestamente es "periodista deportivo", qué vergüenza. Estoy harta".

Él, Asier García le ha escrito cosas como: "No le llegaba con las colaboraciones como influencers que necesitó un futbolista, otra más para el carro no quiero trabajar en la vida". Y también le decía que tenía pruebas de Borja Iglesias ligando por las redes: "Yo trabajo no vivo de esta tontería compi vivo en el mundo real, a ver lo que te dura la tontería cuando te cambie por la primera que pase que cambia mas de novia que de equipo tu chaval, vigilale el insta que yo me se a unas cuantas que ya que les ha escrito y tirao la caña amiga"-

Ella le contesta: "Si tu vida es una mierda no lo pagues conmigo, un beso"

"Yo te mando las capturas no te preocupes", le dice.

Los mensajes de la pareja de Borja Iglesias Instagram

Y María Valero es contudente: "Siendo un "periodista" como tu te denominas y eres lo menos profesional que he visto en mi vida. No vives en el mundo real, vives en un tu mundo miserable donde solo te queda inventarte tonterías y basar mi valia en estar con alguien o intentar atacarme con que van a "cambiarme". Pero quién te has creido tu? Tratándome como a un objeto, no puedes ser más machista. Y espero que nadie vuelva a trabajar contigo, eres repugnante"