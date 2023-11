Las pesimistas declaraciones de Fernando Alonso sobre la próxima carrera

Fernando Alonso está en un momento clave para intentar dar un salto en el podio. La victoria 33 está apuntado en la hoja de tareas, pero las sensaciones no invitan a creer en pueda ser viable al menos a corto plazo. El asturiano hablo en un evento sobre sus objetivos. "Con la inversión que se ha hecho, merecen un trato diferente o espectáculo extra. Me parece bien. Pero podría ser equilibrado con una reducción en otro sitio. Los compromisos de medios son muy repetitivos el jueves, todos quieren saber cuál es nuestra opinión sobre la pista y el jueves no podremos decir nada de eso, porque aún no hemos pilotado. Y luego el viernes no hablamos con la Prensa", afirmó Fernando sobre el exceso de eventos.

Alonso también hizo un repaso de sus derrotas más complicadas. "Cuando veníamos a Las Vegas eran vacaciones, para disfrutar de la ciudad, y ahora venimos a correr. Aunque queremos divertirnos también, los dos campeonatos se decidieron hace tiempo con Max (Verstappen) y Red Bull. Después de tres carreras seguidas en Austin, México y Brasil es bueno tener tres entrenamientos para construir la confianza que se necesita en un circuito urbano. Con muchas ganas, pero no con mucha presión. Austin y México fueron dolorosas, pero también muy útiles para entender el coche del año que viene. Veremos cómo van las cosas, será un fin de semana duro con las rectas tan largas. Pero espero que veamos mejores prestaciones aquí y en Abu Dhabi", dijo.

Por último, el asturiano también quiso repasar la importancia que tiene el ganar confianza en las próximas carreras. "Estaría bien ganar una carrera, sobre todo la primera en un sitio como este, pero es improbable que suceda. No creo que esta pista sea de nuestras favoritas por el paquete que tenemos. No creo que Max vaya a ser más vulnerable aquí. Será muy importante tener confianza. Además, como no hay carreras de soporte la evolución de la pista será mayor de lo habitual. No tendremos dos vueltas iguales en el fin de semana, cada vuelta será un poco mejor que la anterior desde los Libres 1 hasta la última vuelta de la carrera. Habrá que adaptarse a ese cambio constante", zanjó.