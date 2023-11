Insólito regalo: Fernando Alonso y Carlos Sáinz podrán tener sexo gratis en Las Vegas

EL GP de Las Vegas será sin duda un premio diferente por el trazado, por los peligros que afrontan las pilotos por la posibilidad de convertirse en un gran fiasco económico.

Pero si hay uno de los puntos que más preocupa a los pilotos son las bajas temperaturas que se registrarán en la pista. Un frio que la Ciudad del Pecado quiere combatir subiendo los grados con una peculiar propuesta. Y es que el famoso burdel llamado Chicken Ranch ofrece sexo gratis a todos los pilotos de la parrilla de la Fórmula 1 durante el próximo fin de semana. Concretamente, son Addison Gray y Alice Little, dos trabajadoras del citado local, las que se ofrecen a acostarse con los deportistas sin obtener nada a cambio.

«Cualquier piloto que quiera acelerar su corazón y celebrar la F1 conmigo y con Addison recibirá un coito 100% gratuito», ha dicho Alice, quien admitió que tendrá competencia porque muchas mujeres están dispuestas a estar con ellos debido a su fama. Así, aseguran todos tendrán lo que definen como un “coito de cortesía” cuando visiten Nevada para el Gran Premio de Las Vegas de este fin de semana .

Fernando Alonso, Carlos Sainz y los otros 18 pilotos estarán en Las Vegas para un fin de semana de F1 como ningún otro. La carrera número 21 de la temporada se llevará a cabo en el nuevo Circuito del Strip de Las Vegas, que abarcará todos los lugares famosos de la autoproclamada capital mundial del entretenimiento. La pista pasa por el famoso Caesars Hotel, las fuentes del Bellagio, el MSG Sphere y el Mirage, y hay mucho más que hacer además de las carreras. Con una ceremonia de apertura repleta de estrellas esta misma noche, se prevé que todo el evento genere 1.200 millones de dólares en valor económico para el área de Las Vegas.

Si bien Las Vegas es conocida principalmente por los juegos de azar, el estado de Nevada también es el único estado de EE. UU. donde la prostitución está legalmente permitida de algún modo. Y la llegada de cientos de miles de personas ha hecho que las empresas locales comiencen a promocionar sus servicios.

Hamilton ya ha dicho que espera una “experiencia salvaje” en Sin City y Addison Gray y Alice Little, trabajadores del burdel Chicken Ranch, esperan que eso los involucre. "Este mes es la fiebre de la Fórmula 1 en Las Vegas y todos estamos mentalizados para el gran evento", dijo Little a TMZ.

En realidad, la prostitución es ilegal en Las Vegas, por lo que cualquier piloto de F1 que desee recoger su premio tendría que conducir más de 90 kilómetros al oeste de la ciudad hasta el burdel.

Pase lo que pase, el Gran Premio de Las Vegas seguramente será diferente de las otras carreras de la temporada de F1. El deporte se celebra en Nevada por primera vez desde 1982 y está creciendo a lo grande, con 100.000 entradas vendidas durante cinco días de entretenimiento.

La prohibición de Mercedes

La gran variedad de opciones de ocio también preocupa a las escuderías y por ello Mercedes ha tomado medidas contundentes. Toto Wolff, en declaraciones recogidas por Motorsport, ha dejado muy claro que los componentes de la escudería alemana tienen terminantemente prohibido entrar en los infinitos casinos que hay en la ciudad.

"Creo que todo el mundo está deseando que llegue la carrera de Las Vegas. La carrera en esta ciudad es comparable a escalar el Everest, me quito el sombrero ante Liberty Media por organizar esta carrera. No creo que sea el único en la Fórmula 1 que nunca ha estado en esta ciudad, que es bastante difícil de recorrer. No sabemos cómo ir del hotel al circuito y viceversa, pero estoy seguro de que encontraremos una solución. Estoy deseando que empiece la carrera", explica el directivo austriaco.

"Como he dicho, nunca he estado en Las Vegas, pero haremos todo lo posible para asegurarnos de que todo el mundo en el equipo se mantenga alejado de los casino. Yo no apuesto y me aseguraré de que nadie más apueste tampoco", zanja Wolff sobre cómo encararán el fin de semana desde Mercedes.