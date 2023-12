El PGA Tour suspende a Jon Rahm tras marcharse al circuito saudí

Jon Rahm ha sido suspendido por el PGA Tour tras confirmar su marcha al LIV Golf, el circuito saudí. Las cantidades que recibirá son próximas a los 500-600 millones de euros.

"El PGA Tour informó a los jugadores de la suspensión de Rahm, que además supondrá un efecto dominó en el circuito, ya que el PGA Tour ha anunciado que los resultados de Rahm en la temporada 2022-2023", informa el Diario AS.

“De acuerdo al reglamento del PGA Tour, se le ha notificado a Jon Rahm que está suspendido y que ya no es elegible para participar en los torneos del PGA Tour tras su asociación con otros torneos no autorizados”, sostiene NBC.

La retirada de Rahm del ranking de la FedEx Cup beneficia a varios jugadores de cara a la próxima temporada. El otro punto fuerte para el circuito es que Tony Finau seguirá, pese a los rumores que le situaban en el LIV Golf.

"No voy a mentir y decir que el dinero no ha sido una de las causas por las que me voy a incorporar al LIV. Cuando supe la cantidad, pensé. Bien hablemos. Pero me gusta como está avanzando el LIV en el golf en estos dos últimos años. La principal razón ha sido la sensación de poder pertenecer a un equipo. En mi caso, además que crecí en Bilbao, ese sentimiento se agudiza por la politica de cantera de un equipo de fútbol. También la posibilidad de hacer más grande el golf jugando en países a los que nunca hemos acudido. Entiendo que hay gente que no esté muy contenta, pero mi ética de trabajo no cambia. Quiero seguir persiguiendo cosas y tener siempre la sensación de estar creando historia. Y mi objetivo es seguir persiguiendo récords. Afortunadamente el Masters casi podré jugarlo de por vida, el US Open hasta 2031 y los otros dos por lo menos cinco años más", aseguró Rahm.