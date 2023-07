Pogacar se impone en un emocionante esprint en la última gran etapa del Tour

Tadej Pogacar ya no podía ganar el Tour, pero no quería despedirse sin una gran victoria en la última etapa de verdad de la carrera francesa antes del paseo por los Campos Elíseos. Y se impuso al esprint, en una llegada lanzada por Vingegaard. siempre pegados hasta el final, y Felix Gall y a los hermanos Yates. Adam, con el podio asegurado, trabajó la llegada para su líder y celebraba Pogacar remató. El británico, que cerró el grupo en la llegada, celebraba la victoria de Pogacar, que estalló de felicidad al cruzar la meta.

Simon, el otro de los Yates, también tenía motivos para festejar. No llega al podio, pero adelanta a Carlos Rodríguez y es cuarto en la general. Los dos hermanos hicieron la última subida juntos después de soltar a Carlos, a Hindley y a Pello Bilbao, que también luchaba por la cuarta plaza pero no pudo competir con la pareja de británicos. Pello quiso despegar a Carlos, pero el ciclista de Ineos respondió. Y cuando se marcharon los Yates quiso dejarle hacer el trabajo, pero no pudo con ellos. Rodríguez, además, pagaba las consecuencias de la caída que sufrió en los primeros kilómetros de la etapa que le dejó sangrante y dolorido.

Era un día emocionante para muchos ciclistas, pero para ninguno tanto como para Thibaut Pinot. Era casi su despedida del Tour, la etapa se disputaba en su región y sus fans le hacían sentir su admiración a cada paso. Luchó por la victoria, pero no pudo ser. La despedida no será la que había soñado.