La terrible caída de Carlos Rodríguez en el Tour

Carlos Rodríguez afrontaba la etapa como la última oportunidad de asaltar el podio. Pero no pudo ser, perdió incluso la cuarta plaza a manos de Simon Yates. Dejó de estar emparedado entre los dos hermanos Yates en la clasificación a seguirlos. Adam es tercero; Simon, cuarto y Carlos se conforma con ser quinto. Bastante hizo el español después del duro comienzo de etapa que tuvo, con una terrible caída que sufrió en el primer descenso de la etapa. Cayó al suelo y Sepp Kuss le pasó por encima. Cuando se levantó estaba ensangrentado y dolorido.

«Ha sido una pena. Se ha ido en una curva y pensaba que no iba a poder seguir. Le iba a dar mi bici y estaba totalmente mareado. no se centraba. Hemos tenido que esperar a que llegara el coche, le han dado bici y hemos perdido un montón de tiempo. Superorgulloso, me ha emocionado, porque verle como le he visto y poder terminar la etapa y salvar el quinto puesto es increíble para lo que he visto hoy. Increíble»,. explicaba su compañero Omar Fraile en Televisión Española después de la etapa.

«Ya sólo terminar la etapa cuando se ha caído... Pensaba que se iba a abrir mucho antes y cuando le he visto que aguantaba y aguantaba sabíamos que iba a ser muy difícil aguantar el cuarto, pero estaba el quinto y lo ha salvado, así que más que contentos», añadía Fraile.

